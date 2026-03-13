التعليم العالي تعيد غداً السبت نشر إعلان المفاضلة الطبية الموحدة بعد تعديلات على معايير القبول

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعيد يوم غد السبت نشر إعلان المفاضلة الطبية الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025 – 2026 بعد سحب النسخة السابقة من الإعلان.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، من خلال إعادة النظر في زيادة أعداد المقبولين وتعديل بعض معايير القبول بما يحقق المصلحة التعليمية ويعزز العدالة بين جميع الطلبة.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلبة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر إعلان المفاضلة مجدداً يوم غد بعد استكمال المراجعات اللازمة، متمنية للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا أمس عن المفاضلة الطبية الموحدة، وحددتا مدة التقدم والتسجيل الإلكتروني عبر التطبيق المخصص للمفاضلة خلال الفترة الممتدة بين 16 و31 آذار الجاري.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.