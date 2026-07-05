وزير التربية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية ‏بسوريا منية عمار، سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وآليات دمج مفاهيمه ضمن العملية التعليمية والمناهج ‏التربوية.‏

وأكد الوزير تركو، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، أن الوزارة تعمل ضمن فريق حكومي وفق ‏خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان حق كل طفل سوري في الحصول على تعليم آمن وعادل وشامل، مشيراً إلى أهمية ‏التعليم في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم حقوق الإنسان والمواطنة.‏

وأوضح الوزير تركو أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال، ‏إلى جانب العمل على دمج مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان في المناهج التربوية، وتعزيز حضورها داخل البيئة التعليمية، ‏انطلاقاً من أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان واحترام الحقوق، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.‏

من جانبها، أشادت عمار بالجهود التي تبذلها الوزارة في ترسيخ الحق في التعليم، والإجراءات التي تنفذها لضمان استمرارية ‏العملية التعليمية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.‏

ونوهت عمار بجهود الوزارة في المحافظات الشرقية، ولا سيما ما يتعلق بملف الاعتراف بالشهادات، مؤكدةً أهمية استمرار ‏التعاون، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير البرامج التربوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النظام التعليمي، ‏وتنمية وعي الطلبة بحقوقهم ومسؤولياتهم.‏

حضر اللقاء معاونا الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، وللشؤون التعليمية أحمد الحسن، ومدير التخطيط والإحصاء حسن ‏الحسين.‏

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا هي هيئة أممية أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آب عام 2011، ‏وتُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار عام 2011 وتوثيقها، وتحديد ‏المسؤولين عنها بهدف ضمان المساءلة.‏