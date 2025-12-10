التعليم العالي: تسجيل التعليم المفتوح متاح عبر تطبيق المفاضلة العامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل على مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025- 2026 سيكون متاحاً عبر نفس تطبيق المفاضلة العامة للقبول الجامعي اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء فترة التسجيل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن للطلاب التسجيل على المفاضلة من خلال إنشاء حساب جديد عبر تطبيق المفاضلة على الرابط الرسمي:

https://mofa.education-syria.com/

أو استخدام الحساب الذي أنشأه الطالب مسبقاً.

وأعلنت الوزارة اليوم مفاضلة التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية السورية، مشيرة إلى أن الطلبات تقدم إلكترونياً حتى 16-12-2025، كما يتم استقبال الطلاب في مراكز الدعم بالجامعات يومياً ضمن فترة التسجيل المحددة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.