التعليم العالي تعلن مفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الخاصة السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية (الحكومية – الخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي 2025-2026.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتوجب على الطالب تحميل الوثائق إلكترونياً على برنامج التقدم للمفاضلة، وكل طالب لا يحمل الوثائق تعتبر بطاقته لاغية حكماً.

وأشارت إلى أن التقدم للمفاضلة مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2025-10-9، على أن يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على إعلانات مفاضلات القبول الجامعي بكل أنواعها ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عبر موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً قواعد قبول النقل والتحويل (المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل انتقال الطلاب الذين أكملوا جزءاً من دراستهم في الخارج، وضمان موافاة جميع الطلاب بالمستوى الأكاديمي المطلوب في الجامعات السورية.