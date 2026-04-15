معاون وزير التربية لـ سانا: خطوات إيجابية في قطاع التعليم خلال العام الدراسي الحالي

دمشق-سانا

أكد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، أن العام الدراسي 2025- 2026 شهد خطوات إيجابية في قطاع التعليم، حيث تم توحيد المنهاج والعملية الامتحانية في كامل الأراضي السورية من حيث نماذج الأسئلة، واعتمادية الشهادات، بعد أن كانت هناك نماذج مختلفة في دمشق وإدلب والمجالس المحلية والمنطقة الشرقية.

وأوضح عنان لـ سانا اليوم الأربعاء، أن من أبرز الإنجازات إعادة تأهيل المدارس المتضررة، حيث تم حتى الآن تأهيل 1342 مدرسة، إضافة إلى وجود أعمال صيانة في نحو 900 مدرسة، من أصل نحو 8000 مدرسة كانت بحاجة إلى الترميم بعد إجراء الإحصاءات.

ولفت عنان إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر التربوية من خلال برامج مكثفة، حيث بلغ عدد المعلمين الذين تلقوا تدريبات خلال العام الدراسي نحو 47 ألف معلم، ضمن أكثر من 24 نوعاً من البرامج التدريبية.

الاستعدادات للامتحانات العامة

وعن الاستعدادات للامتحانات العامة لعام 2026، أوضح عنان أن عدد الطلاب المسجلين تجاوز 800 ألف طالب، موزعين على أكثر من 2000 مركز امتحاني في مختلف المحافظات، حيث جرى التسجيل هذا العام إلكترونياً بالكامل، بمن في ذلك من الطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة، في خطوة هي الأولى من نوعها، أسهمت في تخفيف الازدحام، كما تم توحيد شكل الشهادات واعتماد “باركود” للتحقق منها والحد من التزوير.

وفيما يخص المنطقة الشرقية، بين عنان أنه تم افتتاح المدارس واستيعاب الطلاب، وإصدار تشريعات خاصة لدعم نقل الكوادر إليها، إضافة إلى اعتماد آلية لاستيعاب الطلاب المنقطعين عبر اختبارات تحديد مستوى (سبر) وفق العمر، مع العمل على دمج الكوادر التعليمية وتغطية النقص عبر الوكلاء، لافتاً إلى توجه حكومي شامل لإعادة إنعاش المنطقة تعليمياً.

المنصة التربوية

وأوضح عنان أن الوزارة ستطلق المنصة التربوية السورية قريباً، التي تتضمن شقين أساسيين، أحدهما مخصص للطلاب والآخر للمعلمين، بهدف تطوير العملية التعليمية ورفع جودتها ومواكبة التحول الرقمي.

وأشار عنان إلى أن الشق المخصص للطلاب يتيح الوصول إلى دروس مسجلة، ولا سيما لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، حيث يعمل المعلمون في المركز الوطني لتطوير المناهج على تسجيل دروس تغطي كامل المنهاج، ليتم نشرها عبر المنصة، أما الشق الخاص بالمعلمين فيوفر برامج تدريبية مستمرة من خلال حسابات فردية لكل معلم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية.

وختم عنان بالتأكيد أن مؤشرات القطاع التعليمي إيجابية، من خلال ارتفاع أعداد الطلاب وتأهيل المدارس وتلبية جزء كبير من الاحتياجات، بما في ذلك تصنيع نحو 65 ألف مقعد دراسي عبر ورش التعليم المهني، إضافة إلى تبرعات لتأمين 100 ألف مقعد، رغم استمرار التحديات في بعض المدارس.

ويشهد قطاع التعليم في سوريا بعد التحرير جهوداً مكثفة لإعادة تأهيله والنهوض به، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على ترميم آلاف المدارس المتضررة لضمان عودة الطلاب، مع تحديات كبرى تتمثل في نقص التمويل، والبنية التحتية المدمرة، والحاجة الماسة إلى تأهيل الكوادر التعليمية، وتحسين ظروفهم.