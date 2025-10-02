التعليم العالي السورية تدعو حاملي الشهادات غير السورية لاستكمال بياناتهم

دمشق-سانا

دعا معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي بالوزارة محمد السويد، الطلاب الذين تظهر لهم رسالة عند التسجيل في المفاضلة تتضمن عدم وجود بيانات، إلى ضرورة مراجعة دوائر الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظات السورية.

وأشار السويد في تصريح له اليوم إلى أن هذا الإجراء ينطبق على الطلاب الحاصلين على شهادات قديمة، أو شهادات صادرة عن المجالس المحلية، أو شهادات غير سورية.

ويتوجب على هؤلاء الطلاب حسب السويد إتمام إدخال بياناتهم الذاتية عبر وزارة التربية والتعليم، وإنهاء هذه الإجراءات بشكل كامل قبل انتهاء فترة التسجيل، حفاظاً على حقهم في التقدم للمفاضلة وضمان عدم حدوث أي تأخير.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعت مؤخراً الطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية، والراغبين بالتقدّم إلى مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026، إلى استكمال إجراءات معادلة (توثيق) الشهادة الثانوية غير السورية بالشهادة الثانوية السورية.

وأكدت ضرورة مراجعة دوائر الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظات، لاستكمال إجراءات معادلة (توثيق) الشهادة ، وإدخال البيانات الذاتية الخاصة بهم، تمهيداً للتقدّم إلى المفاضلة.