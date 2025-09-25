التعليم العالي: بدء التقدم للمفاضلات الجامعية اعتباراً من 1 تشرين الأول المقبل

دمشق -سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن تقديم طلبات التسجيل سيكون إلكترونياً وعن بعد عبر التطبيق الخاص بالمفاضلة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2025/10/1 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في /16/10/2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال الطلاب في مراكز المفاضلات الخاصة المحددة وفي مراكز الدعم يومياً ضمن فترة التسجيل المحددة أعلاه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

ووفق إعلان الوزارة يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلات.

ويمكن للطالب الاطلاع على إعلانات مفاضلة القبول الجامعي بكل أنواعها ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عبر موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.



http://www.mohe.gov.sy/mohe/

https://www.facebook.com/share/194cxzd7c4/

https://t.me/SyMOHEASR