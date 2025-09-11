تكريم 138 طالباً وطالبة من الأوائل في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

كرمت جامعة طرطوس اليوم بالتعاون مع المجلس الإسماعيلي 138 طالباً وطالبة من الأوائل على مستوى كليات ومعاهد الجامعة بحضور معاون وزير التعليم العالي عبد الحميد الخالد، وذلك على مسرح المركز الثقافي.

وقال الخالد في تصريح لمراسلة سانا إن الوزارة تقدم كل الدعم للجامعة ومرافقها وبنيتها التحتية، كما تعمل على خارطة طريق لتطوير البحث العلمي وتشجيع التعليم التقاني، وخاصة في المعاهد لدفع مسيرة بناء سوريا وإعادة إعمارها.

وفي كلمته أشار رئيس جامعة طرطوس أديب برهوم إلى أن تكريم الطلاب المميزين رسالة تؤكد على استمرار مسيرة النهوض بوطننا الواحد الموحد لكل أبنائه وأطيافه، وأشاد بإصرار الطلاب على متابعة مسيرة التحصيل العلمي وتسخير طاقاتهم من أجل بناء الوطن والإنسان.

بدوره نوه محمد عيزوقي في كلمة المجلس الإسماعيلي بدور المتفوقين المهم في بناء مستقبل سوريا، وأشار إلى أن المجلس ومؤسسات الآغا خان يقدمون المساهمة مع جميع الأطياف في صياغة نموذج وطني جامع وموحّد عبر أنشطة تنموية وإنسانية.

وفي كلمة الطلبة الأوائل أكد أسامة ديب الخريج الأول في كلية طب الاسنان على أهمية التفوق رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي مرت بها سوريا.

وأشاد كل من الطلبة خضر حمّادي من قسم اللغة العربية وميرنا محمد كلية الهندسة التقنية ورندة سليمان عبود كلية التجارة والاقتصاد بأهمية التكريم الذي يعكس دعم الجامعة للمتفوقين وتشجيعها لهم لمتابعة مسيرتهم المتميزة في سوق العمل.

حضر الحفل محافظ طرطوس أحمد الشامي ومعاونه سامي الزخ والممثل المقيم لشبكة الآغا خان في سوريا غطفان عجوب، ورؤساء جامعات خاصة وعمداء الكليات في جامعة طرطوس وحشد من الطلاب والأهالي.