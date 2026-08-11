تكريم الفريق السوري الفائز في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏INSO 2026‎

دمشق-سانا
كرمت هيئتا الطاقة الذرية السورية والتميز والإبداع اليوم الإثنين، طلاب المركز الوطني للمتميزين أعضاء الفريق الوطني للعلوم النووية، الفائزين في أولمبياد العلوم النووية الدولي INSO 2026، إلى جانب الكادر العلمي المشرف على تدريبهم، تقديراً لإنجازهم العلمي الدولي.
وجرى تكريم الطلاب في مبنيي هيئة الطاقة الذرية وهيئة التميز والإبداع، بعد فوزهم بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من الأولمبياد، بمشاركة 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وذكرت هيئة الطاقة الذرية عبر قناتها على التلغرام، أن حفل التكريم في مقر الهيئة شهد تكريم كل من الطلاب كرم حلوم الحاصل على الميدالية الفضية، وبشارة ناشد وعلاء سعود الحاصلَين على البرونزيتين، وكذلك الطالب محمد حلي، تقديراً لتميزهم في الاختبارات النظرية والعملية التي خاضوها ضمن منافسة علمية عالية المستوى.
حضور سوري في المحافل الدولية
كما شمل التكريم، وفقاً للهيئة، الخبراء والمشرفين العلميين في هيئة الطاقة الذرية السورية، لدورهم في إعداد الفريق من خلال برنامج تدريبي متقدم ركز على الفيزياء النووية، والوقاية الإشعاعية، والاستخدامات السلمية للإشعاع، إضافة إلى تدريبات عملية مكثفة على القياسات والتجارب النووية التي تحاكي طبيعة الاختبارات الدولية.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة إلى سجل سوريا العلمي، ويعكس حضورها المتنامي في المحافل الدولية، وأن تكريم الطلاب والكادر العلمي يأتي تقديراً لجهودهم في رفع اسم سوريا، وتحقيق نتائج مشرفة في واحدة من أهم المسابقات العلمية العالمية.
وفي مبنى هيئة التميز والإبداع كرّم رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة، الطلاب بحضور مديرة الأولمبياد العلمي السوري دانيا قباني وأعضاء اللجنة العلمية لاختصاص العلوم النووية.
ويأتي هذا الإنجاز كثمرة تعاون مشترك بين هيئة الطاقة الذرية السورية وهيئة التميز والإبداع، في إطار الجهود الوطنية لرعاية الطلبة المتميزين وإعدادهم للمنافسة في المحافل العلمية الدولية، وتعزيز حضور سوريا في ميادين العلوم والابتكار.
ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم على ابتكار حلول توسع نطاق تطبيقاته.