تكريم الفريق السوري الفائز في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏INSO 2026‎

دمشق-سانا‏

كرمت هيئتا الطاقة الذرية السورية والتميز والإبداع اليوم الإثنين، طلاب المركز الوطني للمتميزين ‏أعضاء الفريق الوطني للعلوم النووية، الفائزين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏INSO 2026‎، ‏إلى جانب الكادر العلمي المشرف على تدريبهم، تقديراً لإنجازهم العلمي الدولي.‏

وجرى تكريم الطلاب في مبنيي هيئة الطاقة الذرية وهيئة التميز والإبداع، بعد فوزهم بميدالية فضية ‏وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من الأولمبياد، بمشاركة 19 دولة من مختلف أنحاء العالم. ‏

وذكرت هيئة الطاقة الذرية عبر قناتها على التلغرام، أن حفل التكريم في مقر الهيئة شهد تكريم كل ‏من الطلاب كرم حلوم الحاصل على الميدالية الفضية، وبشارة ناشد وعلاء سعود الحاصلَين على ‏البرونزيتين، وكذلك الطالب محمد حلي، تقديراً لتميزهم في الاختبارات النظرية والعملية التي ‏خاضوها ضمن منافسة علمية عالية المستوى.‏

حضور سوري في المحافل الدولية

كما شمل التكريم، وفقاً للهيئة، الخبراء والمشرفين العلميين في هيئة الطاقة الذرية السورية، لدورهم ‏في إعداد الفريق من خلال برنامج تدريبي متقدم ركز على الفيزياء النووية، والوقاية الإشعاعية، ‏والاستخدامات السلمية للإشعاع، إضافة إلى تدريبات عملية مكثفة على القياسات والتجارب النووية ‏التي تحاكي طبيعة الاختبارات الدولية.‏

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة إلى سجل سوريا العلمي، ويعكس حضورها ‏المتنامي في المحافل الدولية، وأن تكريم الطلاب والكادر العلمي يأتي تقديراً لجهودهم في رفع اسم ‏سوريا، وتحقيق نتائج مشرفة في واحدة من أهم المسابقات العلمية العالمية.‏

وفي مبنى هيئة التميز والإبداع كرّم رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة، الطلاب ‏بحضور مديرة الأولمبياد العلمي السوري دانيا قباني وأعضاء اللجنة العلمية لاختصاص العلوم ‏النووية.‏

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة تعاون مشترك بين هيئة الطاقة الذرية السورية وهيئة التميز والإبداع، في ‏إطار الجهود الوطنية لرعاية الطلبة المتميزين وإعدادهم للمنافسة في المحافل العلمية الدولية، ‏وتعزيز حضور سوريا في ميادين العلوم والابتكار.‏

ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏عام 2024، منصة ‏علمية تهدف إلى تعزيز ‏الاستخدام السلمي والآمن ‏للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على ‏التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم ‏على ابتكار حلول ‏توسع نطاق تطبيقاته.

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