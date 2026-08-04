وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنح التبادل الثقافي المغربية

‏دمشق-سانا

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‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة منح ‏التبادل الثقافي المقدمة من المملكة المغربية للعام الدراسي 2026-2027.‏

وقالت الوزارة عبر قناتها على تلغرام: إن المنح المذكورة، تشمل 100 منحة لمرحلة الجامعة ‏الأولى، و80 منحة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، في مختلف الاختصاصات المتاحة ‏بالجامعات المغربية.‏

‏وحسب الوزارة، فإن المنح المخصصة لمرحلة الجامعة الأولى موجهة للطلاب السوريين الحاصلين ‏على الشهادة الثانوية العامة لعام 2025، فيما تستهدف منح الدراسات العليا طلاب الماجستير ‏والدكتوراه.‏

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للمنح إلى مراجعة إدارة المنح والتبادل الطلابي، في مبنى الوزارة ‏الطابق الخامس، اعتباراً من 4 آب وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم 13 آب 2026.‏

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‏ويمكن أيضاً للطلاب الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر ‏الملفات المرفقة على قناة الوزارة عبر تلغرام، لضمان استكمال متطلبات التقديم وفق الأصول.‏

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‏يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في السادس عشر من شهر حزيران الماضي، ‏عن (5) منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، مقدمة من جمهورية أوزباكستان عن طريق منظمة ‏العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي ‌‏2027-2026.‏