وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنح التبادل الثقافي المغربية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة منح التبادل الثقافي المقدمة من المملكة المغربية للعام الدراسي 2026-2027.
وقالت الوزارة عبر قناتها على تلغرام: إن المنح المذكورة، تشمل 100 منحة لمرحلة الجامعة الأولى، و80 منحة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، في مختلف الاختصاصات المتاحة بالجامعات المغربية.
وحسب الوزارة، فإن المنح المخصصة لمرحلة الجامعة الأولى موجهة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 2025، فيما تستهدف منح الدراسات العليا طلاب الماجستير والدكتوراه.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للمنح إلى مراجعة إدارة المنح والتبادل الطلابي، في مبنى الوزارة الطابق الخامس، اعتباراً من 4 آب وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم 13 آب 2026.
ويمكن أيضاً للطلاب الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر الملفات المرفقة على قناة الوزارة عبر تلغرام، لضمان استكمال متطلبات التقديم وفق الأصول.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في السادس عشر من شهر حزيران الماضي، عن (5) منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، مقدمة من جمهورية أوزباكستان عن طريق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2027-2026.