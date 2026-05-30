غرام الذهب يرتفع 400 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا ‏

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 400 ليرة سورية جديدة، ‌‏عن السعر الذي سجله أول أمس الخميس‎.‌‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر ‏غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏17700 ليرة ‏جديدة مبيعاً، ‏و17400 ليرة ‏جديدة شراءً. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15200 ليرة جديدة مبيعاً، ‌‏و14900 ليرة جديدة شراءً.‌‌‏ ‏

أما سعر الأونصة في السوق العالمية فبلغ اليوم 4538 دولاراً‎.‌‏ ‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات ‏الصاغة في المحافظات. ‏ ‏