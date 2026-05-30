غرام الذهب يرتفع 400 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 400 ليرة سورية جديدة، عن السعر الذي سجله أول أمس الخميس.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17700 ليرة جديدة مبيعاً، و17400 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15200 ليرة جديدة مبيعاً، و14900 ليرة جديدة شراءً.
أما سعر الأونصة في السوق العالمية فبلغ اليوم 4538 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.