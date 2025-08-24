وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة الاتحاد بالرقة سبل دعمها وتجاوز تحدياتها

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي اليوم في مقر الوزارة بدمشق، مع رئيس جامعة الاتحاد الخاصة بمحافظة الرقة الدكتور عدنان ديب والوفد المرافق، واقع الجامعة والصعوبات التي تواجهها، وسبل تجاوزها بما يضمن استمرارية العملية التعليمية.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء، أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ الثقة مع الجامعات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لها، مشدداً على أهمية تطوير البنية العلمية لهذه المؤسسات وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، وأشار إلى الدور المحوري للهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في ضبط معايير التعليم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات شاملة في التعليم العالي، تهدف إلى بناء منظومة تعليمية خالية من الفساد وتعزز سمعة الجامعات السورية.

وتناول اللقاء إمكانية عودة الجامعة إلى مقرها في منبج بريف حلب، وإعادة افتتاح أفرعها السابقة، إضافة إلى السماح بتسجيل طلاب جدد وتقديم تسهيلات لتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم.

من جانبه، أعرب الوفد عن ثقته بإشراف الوزارة على التعليم الخاص، مشيراً إلى أن الجامعة تضم حالياً نحو 4000 طالب موزعين بين فرعيها في دمشق وحلب، ومؤكداً استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع الوزارة لإعادة تفعيل نشاطها الأكاديمي في مقراتها الأصلية.