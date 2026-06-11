وزير الطاقة يعلن إعادة حفارة “أورال ماش 2” إلى الخدمة بخبرات سورية 

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير إعادة حفارة “أورال ماش 2” إلى الخدمة بعد خضوعها لعملية صيانة وتأهيل كاملين نُفّذا بخبرات وطنية خالصة.



وأكد البشير عبر منصة (X)، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الفنية في حقول المنطقة الوسطى، وقدرتها على استعادة المعدات الحيوية ودعم خطط تطوير الإنتاج وتعزيز القدرات التشغيلية في الحقول النفطية.



وتواصل وزارة الطاقة تنفيذ خططها الرامية إلى رفع إنتاج النفط والغاز عبر تأهيل المعدات الثقيلة وتحديث البنى التشغيلية في الحقول، مستندة إلى خبرات وطنية أثبتت قدرتها على استعادة الجاهزية الفنية ودعم منظومة الإنتاج وتحسين كفاءة العمل.