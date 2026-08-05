الذهب يرتفع 3% مع تراجع الدولار وترقب تطورات الشرق الأوسط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 3 بالمئة اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4199.78 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 حزيران الماضي، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 4260.80 دولاراً للأوقية.

وذكرت وكالة رويترز أن ضعف الدولار، الذي اقترب من أدنى مستوياته مقابل الين الياباني خلال ثلاثة أشهر، جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى، في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وتترقب الأسواق أيضاً مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال تموز الماضي، في حين تستمر التوقعات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.

كما ارتفعت أسعار معادن أخرى، إذ صعدت الفضة بأكثر من 4 بالمئة، فيما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب محدودة.