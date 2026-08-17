منفذ التنف يسجّل عبور 65 ألف صهريج و10 آلاف شاحنة منذ إعادة افتتاحه

حمص-سانا



سجّل منفذ التنف الحدودي مع العراق نشاطاً متنامياً في حركة الشحن والنقل البري والترانزيت منذ إعادة افتتاحه مطلع نيسان الماضي، بالتزامن مع تزايد أعداد الشاحنات والصهاريج العابرة باتجاه سوريا ومنها إلى دول المنطقة.

عبور 65 ألف صهريج و10 آلاف شاحنة

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن عدد صهاريج الفيول التي عبرت المنفذ منذ إعادة افتتاحه وحتى نهاية تموز الماضي بلغ أكثر من 65 ألف صهريج، إلى جانب قرابة 10 آلاف شاحنة، نقلت بمجملها نحو 329 ألف طن من البضائع.



ولفتت الهيئة إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الحركة التجارية عبر منفذ التنف، واستعادة دوره ممراً حيوياً يربط سوريا بالعراق ودول الجوار، ويسهم في تسهيل حركة البضائع والترانزيت ودعم قطاعَي النقل والخدمات اللوجستية.

تواصل عمليات التأهيل والتطوير

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع النشاط المتزايد، تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل شاملة في المنفذ، بهدف تطوير بنيته التحتية، ورفع طاقته الاستيعابية، وتوفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءةً وانسيابيةً لحركة الشحن والنقل.



وبيّنت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تنظيم حركة الشاحنات والصهاريج وتسريع إنجاز الإجراءات، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور وتعزيز كفاءة حركة التجارة البرية بين سوريا والعراق والمنطقة.



ويؤدي منفذ التنف منذ اعادة افتتاحه دوراً مهماً في دعم حركة الترانزيت الإقليمية والدولية ‏عبر تسهيل مرور الشاحنات والصهاريج والبضائع بين سوريا والعراق ‏ودول المنطقة، بما يسهم في تنشيط قطاع النقل البري، وتعزيز الربط التجاري ‏واللوجستي.