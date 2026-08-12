المالية و “كرول” العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا

دمشق-سانا

التقى وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الأربعاء مع وفد من شركة كرول العالمية للاستشارات Kroll Advisory Limited، برئاسة توم إيفريت-هيث الرئيس العالمي للعناية الواجبة والامتثال وبمشاركة إيان جونز المدير العام المشارك.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع تركز حول المساعدة في تعزيز التزام سوريا الراسخ بتقوية النزاهة المالية والشفافية، وآليات الامتثال في مختلف جوانب القطاع المالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مناقشة تطوير شراكة استراتيجية لدعم جهود الوزارة في تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر، بما يخدم تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المالية.

وتشكل زيارة الشركة مؤشراً مهماً على الاهتمام المتزايد من جانب الشركات المالية العالمية الرائدة بالمساهمة في تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية في سوريا، بما يتوافق مع المعايير الدولية.