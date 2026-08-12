المالية و “كرول” العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا

photo 1 2026 08 12 21 18 55 المالية و "كرول" العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا

دمشق-سانا

التقى وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الأربعاء مع وفد من شركة كرول العالمية للاستشارات Kroll Advisory Limited، برئاسة توم إيفريت-هيث الرئيس العالمي للعناية الواجبة والامتثال وبمشاركة إيان جونز المدير العام المشارك.

photo 3 2026 08 12 21 18 55 المالية و "كرول" العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع تركز حول المساعدة في تعزيز التزام سوريا الراسخ بتقوية النزاهة المالية والشفافية، وآليات الامتثال في مختلف جوانب القطاع المالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مناقشة تطوير شراكة استراتيجية لدعم جهود الوزارة في تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر، بما يخدم تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المالية.

وتشكل زيارة الشركة مؤشراً مهماً على الاهتمام المتزايد من جانب الشركات المالية العالمية الرائدة بالمساهمة في تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية في سوريا، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

photo 2 2026 08 12 21 18 55 المالية و "كرول" العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا
photo 5 2026 08 12 21 18 55 المالية و "كرول" العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا
photo 4 2026 08 12 21 18 55 المالية و "كرول" العالمية تبحثان تعزيز النزاهة وتحسين إدارة المخاطر في سوريا
وزارة المالية: براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت إلكترونية ‏بالكامل
ورشة تفاعلية في دمشق تبحث آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا
غرفة تجارة ريف دمشق والصندوق السيادي يبحثان آفاق التعاون لدعم الاستثمار
وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية
كهرباء ريف دمشق تنجز أعمال توسعة وصيانة للشبكات خلال النصف الأول من العام الحالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك