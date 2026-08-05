بدء الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



بدأ اليوم الأربعاء، الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” السكني في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بهدف تنظيم إجراءات التسجيل واستقبال طلبات المواطنين وفق الآليات المعتمدة وبما يضمن الشفافية وسلاسة التنفيذ.

وكانت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري أطلقت في السادس من شهر حزيران الماضي مشروع ‌”أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا – ‏E3‏ بريف دمشق، بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان.



وتصل مساحة المشروع إلى نحو ‏380 ألف متر مربع، ويضم ‏أكثر من 2000 وحدة سكنية تعتمد معايير ‏حديثة في التخطيط والخدمات ‏بخطة إنجاز تمتد لأربع