بدء الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” بريف دمشق

DJI 20260804133403 0491 D1 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
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ريف دمشق-سانا


بدأ اليوم الأربعاء، الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” السكني في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بهدف تنظيم إجراءات التسجيل واستقبال طلبات المواطنين وفق الآليات المعتمدة وبما يضمن  الشفافية وسلاسة التنفيذ.

184A9392 1 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق

 وكانت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري أطلقت في السادس من شهر حزيران الماضي مشروع ‌”أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا – ‏E3‏ بريف دمشق، بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان.


وتصل مساحة المشروع إلى نحو ‏380 ألف متر مربع، ويضم ‏أكثر من 2000 وحدة سكنية تعتمد معايير ‏حديثة في التخطيط والخدمات ‏بخطة إنجاز تمتد لأربع

184A9387 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
184A9414 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
184A9432 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
184A9448 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
184A9466 بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
DJI 20260804133649 0496 D بدء الاكتتاب على مشروع "أبيات هيلز" بريف دمشق
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