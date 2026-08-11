غرفتا التجارة السورية والعربية البرازيلية تبحثان تطوير التعاون ‏الاقتصادي ‏

دمشق-سانا‏

بحث عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس لجنة ‏العلاقات الخارجية أنس البو، مع الأمين العام لغرفة التجارة العربية ‏البرازيلية محمد مراد وعدد من مسؤولي الغرفة، آفاق تطوير ‏العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذلك بحضور المدير ‏العام لاتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي.‏

وتناول الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس الإثنين، التحضيرات ‏الجارية للمؤتمر البرازيلي العربي المزمع عقده في مدينة ساو ‏باولو البرازيلية نهاية شهر آب الجاري، وأهمية مشاركة القطاع ‏الخاص السوري في هذا الحدث الاقتصادي، بما يسهم في التعريف ‏بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في سوريا وتعزيز التواصل ‏مع مجتمع الأعمال البرازيلي والعربي.‏

وناقش الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة ‏السورية وغرفة التجارة العربية البرازيلية، بهدف وضع إطار ‏مؤسسي لتطوير التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات ‏وتشجيع إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال ‏في البلدين.‏

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الأولية لزيارة وفد من غرفة ‏التجارة العربية البرازيلية إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول ‏المقبل، بما يتيح للوفد الاطلاع على واقع الاقتصاد السوري ‏والفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات مباشرة مع مجتمع ‏الأعمال السوري، بما يمهد لإطلاق مشاريع وشراكات اقتصادية ‏مشتركة.‏

وأكد البو خلال الاجتماع، أهمية تعزيز حضور سوريا في الفعاليات ‏الاقتصادية الدولية وتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات والغرف ‏التجارية العربية والدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على بناء ‏شراكات فاعلة تساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية ‏واستقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة ‏التعافي والنمو الاقتصادي.‏

‏ويعمل اتحاد غرف التجارة السورية على تعزيز التواصل مع ‏الغرف والمؤسسات التجارية والاقتصادية العربية والدولية، بما ‏يدعم تبادل المعلومات والخبرات، ويفتح المجال أمام تطوير ‏العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه في الخارج.‏