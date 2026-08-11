غرفتا التجارة السورية والعربية البرازيلية تبحثان تطوير التعاون ‏الاقتصادي ‏

دمشق-سانا
بحث عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أنس البو، مع الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية محمد مراد وعدد من مسؤولي الغرفة، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذلك بحضور المدير العام لاتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي.
وتناول الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس الإثنين، التحضيرات الجارية للمؤتمر البرازيلي العربي المزمع عقده في مدينة ساو باولو البرازيلية نهاية شهر آب الجاري، وأهمية مشاركة القطاع الخاص السوري في هذا الحدث الاقتصادي، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في سوريا وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال البرازيلي والعربي.
وناقش الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة العربية البرازيلية، بهدف وضع إطار مؤسسي لتطوير التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وتشجيع إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الأولية لزيارة وفد من غرفة التجارة العربية البرازيلية إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول المقبل، بما يتيح للوفد الاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات مباشرة مع مجتمع الأعمال السوري، بما يمهد لإطلاق مشاريع وشراكات اقتصادية مشتركة.
وأكد البو خلال الاجتماع، أهمية تعزيز حضور سوريا في الفعاليات الاقتصادية الدولية وتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات والغرف التجارية العربية والدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على بناء شراكات فاعلة تساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة التعافي والنمو الاقتصادي.
ويعمل اتحاد غرف التجارة السورية على تعزيز التواصل مع الغرف والمؤسسات التجارية والاقتصادية العربية والدولية، بما يدعم تبادل المعلومات والخبرات، ويفتح المجال أمام تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.