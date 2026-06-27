وزير الطاقة يُقرّ تخفيضاً على أسعار المشتقات البترولية

دمشق-سانا
أقرّ وزير الطاقة محمد البشير اليوم السبت توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
وقال وزير الطاقة في تدوينة عبر منصة (X): “اتخذنا اليوم قراراً جديداً باعتماد نشرة أسعار المشتقات البترولية، استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة، التي تعمل وفق دراسة دقيقة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بما يضمن قرارات مدروسة تحقق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر المشتقات البترولية، ومصلحة المواطنين.
وأضاف الوزير البشير: نعمل على ترسيخ نهج مؤسساتي يقوم على الشفافية، والمراجعة الدورية، واتخاذ القرار على أسس علمية واقتصادية، بما يخدم الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها تضمنت ما يلي:
* بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.
* بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.
* الديزل: خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ليرة سورية جديدة.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأصدر وزير الطاقة محمد البشير في الـ 23 من حزيران الجاري القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.
وفي وقت سابق اليوم عقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية، لمراجعة واقع أسعار المشتقات البترولية في ضوء المتغيرات الراهنة، ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير، وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.