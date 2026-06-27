وزير الطاقة يُقرّ تخفيضاً على أسعار المشتقات البترولية

دمشق-سانا‏

أقرّ وزير الطاقة محمد البشير اليوم السبت توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة ‏تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة ‏المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.

وقال وزير الطاقة في تدوينة عبر منصة (‏X‏)‌‎:‌‏ “اتخذنا اليوم قراراً جديداً ‏باعتماد نشرة أسعار ‏المشتقات البترولية، استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة ‏المختصة، التي تعمل ‏وفق دراسة دقيقة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بما ‏يضمن قرارات مدروسة ‏تحقق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر ‏المشتقات البترولية، ‏ومصلحة المواطنين.‏

وأضاف الوزير البشير: نعمل على ترسيخ نهج مؤسساتي ‏يقوم على ‏الشفافية، والمراجعة الدورية، ‏واتخاذ القرار على أسس علمية ‏واقتصادية، ‏بما يخدم الوطن والمواطن.‏

وفي هذا السياق ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن ‏نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ ‏صدورها تضمنت ما يلي:‏

‏* بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ‏ليرة سورية جديدة.‏

‏* بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ‏ليرة سورية جديدة.‏

‏* الديزل: خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية ‏جديدة.‏

‏* أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ‏ليرة سورية جديدة.‏

‏* أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ‏ليرة سورية جديدة.‏

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وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، ‏استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز ‏استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية، بما يخدم مصلحة ‏المواطنين والاقتصاد الوطني.‏

وأصدر وزير الطاقة محمد البشير في الـ 23 من حزيران الجاري القرار ‏رقم ‌‏/844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد ‌‏البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في ‌‏آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة ‌‏بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.‏

‏وفي وقت سابق اليوم عقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً، برئاسة ‏معاون وزير الطاقة لشؤون النفط ‏غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات ‏الحكومية والاقتصادية المعنية، ‏لمراجعة واقع أسعار المشتقات البترولية في ‏ضوء المتغيرات الراهنة، ‏ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المؤثرة في ‏آليات التسعير، وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات ‏المتعلقة بتعديل ‏أسعار بعض المشتقات النفطية.‏