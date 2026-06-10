“قادة التجارة الحديثة”.. مبادرة لتأهيل 200 رائد أعمال سوري في التجارة الإلكترونية

حمص-سانا

وقعت الغرفة الفتية الدولية في سوريا (JCI Syria) وشركة ROVO الوكيل الحصري لمنصة زد السعودية في سوريا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة “قادة التجارة الحديثة”، وذلك في غرفة صناعة حمص، بهدف تمكين رواد الأعمال السوريين، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير مهارات التجارة الإلكترونية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب 200 رائد ورائدة أعمال من مختلف المحافظات السورية عبر برنامج تدريبي يجمع بين الجلسات الحضورية والتدريبات الإلكترونية التي يقدمها خبراء من منصة زد السعودية، بما يسهم في تأهيل المشاركين لإنشاء متاجر إلكترونية فعّالة، ورفع منتجاتهم باحترافية، وإعداد خطط تسويقية مناسبة للسوق.

وبينت رئيسة الغرفة الفتية الدولية في سوريا سامية سركيس في تصريح لمراسل سانا أن الاتفاقية تشكل انطلاقة لمشروع تدريبي يُنفذ على مستوى المحافظات السورية، مستفيداً من انتشار الغرف المحلية، ويستهدف اختيار 200 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في مراحلهم الأولى، بهدف تأهيلهم لدخول مجال التجارة الإلكترونية باحترافية.

وأوضحت سركيس أن البرنامج التدريبي يتضمن 11 جلسة تجمع بين التدريب المباشر وعبر الإنترنت، يقوده خبراء من منصة زد السعودية، وتشمل محاور التسويق الإلكتروني، وإعداد المحتوى التسويقي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، بما يساعد المشاركين على تطوير منتجاتهم وتهيئتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق السعودي.

من جانبه، بين مدير عام شركة ROVO محمد هروش أن المبادرة ترمي لتأهيل كوادر سورية في مجال التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن منصة زد، المتخصصة بإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، أصبحت متاحة في السوق السورية في إطار التوسع نحو دعم التحول الرقمي.

وتتضمن المبادرة أيضاً إنتاج محتوى إعلامي يوثق مراحل التدريب، وصولاً إلى مؤتمر ختامي في دمشق يتم خلاله عرض المنتجات الأكثر جاهزية ضمن منظومة زد، بما يسهم في تعزيز فرص التبادل التجاري بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتعد مبادرة “قادة التجارة الحديثة” أول برنامج تدريبي بهذا الحجم، مخصص للتجارة الإلكترونية في سوريا، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورهم في الأسواق الرقمية.