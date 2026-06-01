رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: أكثر من 80% من عاملي الجهاز يستفيدون من ‏الزيادة النوعية

دمشق-سانا ‏

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد أن نسبة العاملين المستفيدين ‏من الزيادة النوعية في ‏الجهاز، بلغت أكثر من 80 بالمئة، موضحاً أن الزيادة تعزز كفاءة ‏العمل الرقابي، وتدعم جهود مكافحة الفساد.‏

وأكد رئيس الجهاز في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المرسوم رقم (68) لعام 2026 ‏بشأن الزيادة النوعية، خطوة مهمة في دعم العاملين بشكل عام والكوادر الرقابية العاملة ‏في الجهاز بشكل خاص، وتُعد انعكاساً للاهتمام بتعزيز دور المؤسسات الرقابية في ‏حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.‏

وبيّن قديد أن استفادة أكثر من 80% من العاملين من الزيادة النوعية، تسهم في تحسين ‏الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الرضا المهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ‏الرقابي، وقدرة العاملين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية.‏

ولفت قديد إلى أهمية هذه الزيادة في تعزيز جاذبية العمل الرقابي، واستقطاب الكفاءات ‏والخبرات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية، والحد من تسرب ‏الكفاءات والخبرات المتراكمة من الجهاز إلى جهات أخرى نتيجة الفوارق في الأجور ‏والمزايا الوظيفية.‏

وشدد قديد على أن الاستثمار في العنصر البشري الرقابي يعد أحد أهم مرتكزات تطوير ‏العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، وأن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم في بناء ‏جهاز رقابي أكثر كفاءة وقدرة على أداء دوره في حماية الموارد العامة ودعم جهود ‏الإصلاح الإداري والمالي، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات ‏الدولة.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار ‏الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 ‏القاضي ‏بتطبيق لائحة زيادة نوعية ‏على رواتب وأجور ‏العاملين في عدد من الجهات ‏العامة من بينها الجهاز المركزي للرقابة المالية.