وزير الطاقة يستعرض نتائج قطاع الكهرباء وارتفاع أرقام الإنتاج والتغذية بالنصف الأول 2026

دمشق-سانا



أعلنَ وزير الطاقة محمد البشير أن قطاع الكهرباء حقق خلال النصف الأول من عام 2026 تقدماً ملحوظاً في الإنتاج والتغذية، إذ بلغ إنتاج الطاقة نحو 10 ملايين ميغاواط، وارتفعت ساعات التغذية من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية باستطاعة 420 ميغاواط.



وأوضح البشير عبر منصة (X) اليوم الأحد أن القطاع نفّذ واستبدل مئات الكيلومترات من الشبكات، وأقام 800 مركز تحويل، إضافة إلى تركيب أكثر من 50 ألف عداد، ما أسهم في تحسين استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها.



وأعرب البشير عن شكره لكل العاملين الذين أسهموا في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل والإنجاز لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز موثوقية الشبكة، مشدداً على استمرار الجهود في هذا الاتجاه.



وكان وزير الطاقة أعلن قبل يومين أن قطاع المياه حقق خلال النصف الأول من عام 2026 نتائج واسعة شملت إنتاج 558 مليون متر مكعب من مياه الشرب، ووصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل وتوسعة في مختلف المحافظات.