أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق

دمشق-سانا
اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية” التي تضم ثلاثة معارض تخصصية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم مجموعة مشهداني الدولية، بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة.
وشملت الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” في دورته السابعة، ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” في دورته السادسة، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج “روميكس” في دورته الثالثة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات
وأوضح المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني في تصريح لـ سانا أن فعاليات المعارض الثلاثة شهدت على مدى أربعة أيام عقد جلسة حوارية لغرفة تجارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات.
ولفت مشهداني إلى أن المعارض حققت نتائج جيدة وفق آراء المشاركين حيث تجاوز عدد زوارها 10 آلاف زائر متخصص، مبيناً أن العديد من الشركات قررت تجديد مشاركتها في النسخة القادمة، وتعتزم بعضها توسيع مساحات مشاركتها، بما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الفعاليات ومستوى الاهتمام الذي حظيت به.
وأشار إلى أن فعاليات المعارض شهدت حضوراً واسعاً لزوار من عدة دول، ولا سيما الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى زوار من مختلف المحافظات السورية.
وكانت فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية” انطلقت في الـ 5 من شهر آب الجاري، وشكلت منصة جمعت شركات محلية وعربية ودولية، وملتقى للمنتجين والموردين والمستثمرين والخبراء، مستعرضة أحدث التقنيات والخبرات في مجالات الصناعة، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل بين المنتجين والموردين، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.