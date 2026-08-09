أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق

350A4799 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق

دمشق-سانا‏

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية” التي تضم ‏ثلاثة معارض تخصصية، على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ‏برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة وتنظيم مجموعة مشهداني الدولية، ‏بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة.‏

350A4795 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق

وشملت الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” في دورته ‏السابعة، ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم ‏إكسبو” في دورته السادسة، ‏ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج “روميكس” في دورته الثالثة.‏

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات

وأوضح المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف ‏مشهداني في تصريح لـ سانا أن فعاليات المعارض الثلاثة شهدت على مدى ‏أربعة أيام عقد جلسة حوارية لغرفة تجارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب ‏توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات.‏

350A4800 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق

ولفت مشهداني إلى أن المعارض حققت نتائج جيدة وفق آراء المشاركين ‏حيث تجاوز عدد زوارها 10 آلاف زائر متخصص، مبيناً أن العديد من ‏الشركات قررت تجديد مشاركتها في النسخة القادمة، وتعتزم بعضها توسيع ‏مساحات مشاركتها، بما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الفعاليات ‏ومستوى الاهتمام الذي حظيت به.‏

وأشار إلى أن فعاليات المعارض شهدت حضوراً واسعاً لزوار من عدة دول، ‏ولا سيما الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى زوار من مختلف المحافظات ‏السورية.‏

وكانت فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية” انطلقت في الـ 5 من شهر آب ‏الجاري، وشكلت منصة جمعت شركات محلية وعربية ودولية، وملتقى ‏للمنتجين والموردين والمستثمرين والخبراء، مستعرضة أحدث التقنيات ‌‏والخبرات في مجالات الصناعة، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل بين ‏المنتجين والموردين، ‏وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى ‏الأسواق الإقليمية والدولية.‏

350A4792 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
350A4797 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
350A4800 1 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
350A4807 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
350A4810 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
350A4813 أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة و10 آلاف زائر.. ختام 3 معارض صناعية بدمشق
اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد نمساوي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الاقتصاد: إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري تعزز ‏التعاون والاستثمار
(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي – مشفى الأطفال بدمشق
صناعة العطور السورية تعزز حضورها مستندة إلى إرث عريق
وزير الزراعة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك