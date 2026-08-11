برنامج سوري إقليمي لبناء القدرات في الطاقة المتجددة والتحول الطاقي

دمشق -سانا
ناقش المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة برجس العيسى مع وفد من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، خطة عمل “برنامج بناء القدرات الوطنية المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتحول منخفض الكربون في الجمهورية العربية السورية” وذلك في المركز الوطني لبحوث الطاقة بدمشق.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للمركز تم بحضور معاونيه ورؤساء الأقسام، إضافة إلى ممثل تنظيم قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة هاني شاوردي، بينما مثل المركز الإقليمي (RCREEE) المدير التنفيذي للمركز الدكتور ماجد محمود “عن بُعد”، والخبير أول في اقتصاديات وسياسات الطاقة المستدامة حسام الحرفي حضورياً.
وناقش الاجتماع، آليات تنفيذ البرنامج، وأطر التعاون المشترك، وسبل تعزيز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لدعم استراتيجية سوريا في مجال التحول الطاقي، حيث تم الاتفاق على وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ مخرجات الخطة، على أن تتابع اللقاءات الفنية بين الجانبين لتفعيل بنود البرنامج.
ويعد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح ترمي إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، ويسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والمنظمات العالمية، لبدء حوارات سياسات الطاقة النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.