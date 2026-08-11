برنامج سوري إقليمي لبناء القدرات في الطاقة المتجددة والتحول الطاقي

دمشق -سانا‏

ناقش المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة برجس العيسى مع وفد من المركز الإقليمي للطاقة ‏المتجددة وكفاءة الطاقة (‏RCREEE‏)، خطة عمل “برنامج بناء القدرات الوطنية المتقدمة في كفاءة ‏الطاقة والطاقات المتجددة والتحول منخفض الكربون في الجمهورية العربية السورية” وذلك في ‏المركز الوطني لبحوث الطاقة بدمشق.‏

‏وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع الذي ترأسه المدير العام ‏للمركز تم بحضور معاونيه ورؤساء الأقسام، إضافة إلى ممثل تنظيم قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة ‏هاني شاوردي، بينما مثل المركز الإقليمي (‏RCREEE‏) المدير التنفيذي للمركز الدكتور ماجد ‏محمود “عن بُعد”، والخبير أول في اقتصاديات وسياسات الطاقة المستدامة حسام الحرفي حضورياً.‏

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‏وناقش الاجتماع، آليات تنفيذ البرنامج، وأطر التعاون المشترك، وسبل تعزيز نقل المعرفة والتقنيات ‏الحديثة لدعم استراتيجية سوريا في مجال التحول الطاقي، حيث تم الاتفاق على وضع جداول ‏زمنية محددة لتنفيذ مخرجات الخطة، على أن تتابع اللقاءات الفنية بين الجانبين لتفعيل بنود ‏البرنامج.‏

ويعد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح ترمي ‏إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، ويسعى ‏فريق المركز بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والمنظمات العالمية، لبدء حوارات سياسات الطاقة ‏النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

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