تركيا تعمّق حضورها التجاري في أمريكا اللاتينية بصادرات تجاوزت 2.5 مليار دولار

أنقرة-سانا

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن قيمة صادرات البلاد إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة التي أوردتها وكالة الأناضول تصدّرت المكسيك خلال النصف الأول من هذا العام قائمة أكبر مستوردي السلع التركية، بقيمة 641.7 مليون دولار، تليها البرازيل بقيمة 458.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

كما شملت أبرز وجهات الصادرات التركية في أمريكا اللاتينية، البيرو بقيمة 208.5 ملايين دولار، وتشيلي بـ191.7 مليون دولار، وبنما بـ139.6 مليون دولار.

وتهدف تركيا إلى تعميق علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتسهيل وصول الشركات التركية إلى أسواق المنطقة، وأثمرت استراتيجية الانفتاح على دول هذه المنطقة نمواً ملحوظاً في العلاقات التجارية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنطقة من 920 مليون دولار عام 2000 إلى 16.4 مليار دولار بعد 25 عاماً، أي نحو 18 ضعفاً.