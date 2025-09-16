السورية للمخابز تبدأ تنفيذ أفران جديدة وتأهيل المتضررة في عدة محافظات بدعم أممي

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وبرنامج الأغذية العالمي “WFP”، تنفيذ مشروع لتأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات التموينية.

ويسعى المشروع كما أوضح المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد طارق الصيادي في تصريح لـ سانا، إلى تحسين جودة الخبز وزيادة الكميات المنتجة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين، ويستهدف أكثر من 550 ألف نسمة في عدة محافظات، من خلال رفع كفاءة الأفران وتحسين البنية التحتية لها، بما يضمن إنتاج الخبز وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية.

وأوضح الصيادي أن هذا التعاون مع الجهات الأممية، يأتي في إطار الجهود الرامية لتعويض النقص الحاصل، نتيجة خروج عدد من الأفران عن الخدمة، إما بسبب الدمار، أو التهالك الفني، مشيراً إلى أن المشروع يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة الفنية للأفران، لضمان استمرارية العمل، وتحقيق جودة أعلى في إنتاج الرغيف.

ولفت الصيادي إلى أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ المزيد من المشاريع المشابهة، بما يساهم في الارتقاء بواقع عمل المخابز، وتحقيق استقرار تمويني في مختلف المناطق.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في شهر حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ لتأمين الدعم اللازم لمادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال دعم 64 مخبزاً، بتزويدها بكميات من الدقيق المدعوم وتوفر ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.