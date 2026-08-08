الاقتصاد: الاكتفاء الذاتي من القمح يعكس قدرة سوريا على تجاوز التحديات ‏وتعزيز الأمن الغذائي

دمشق-سانا‏

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، أن الوصول إلى الاكتفاء ‏الذاتي من القمح ليس مجرد رقم في سجل الإنتاج، بل هو رسالة تؤكد أن ‏سوريا تمتلك الإرادة والقدرة على تجاوز التحديات، وبناء اقتصاد منتج يعتمد ‏على موارده الوطنية وكفاءات أبنائه.

ولفت الحسن في منشور عبر قناة وزارة الاقتصاد والصناعة على التلغرام ‏اليوم السبت، إلى أن تحقيق رقم قياسي من القمح المستلم هذا العام،يمثل إنجازاً لسوريا الجديدة بفضل جهود المزارعين، والجهات الحكومية المعنية.

تعزيز الأمن الغذائي

من جانبه أوضح رئيس لجنة تسويق القمح في سوريا عبد الوهاب السفر في ‏منشور عبر صفحة المؤسسة السورية للحبوب على الفيسبوك، أن هذا ‏الإنجاز يمثل محطة وطنية تعكس قدرة القطاع الزراعي على تعزيز الأمن ‏الغذائي.

وأكد السفر أن الاكتفاء الذاتي يعد رسالة ثقة بقدرة السوريين على النهوض، ‏وأن الاستثمار في الإنسان والأرض أساس التنمية، معتبراً أن هذا النجاح يعدّ ‏حافزاً لتطوير قطاع الحبوب ودعم المزارعين، وتعزيز منظومة الإنتاج ‏والتسويق والتخزين بما يعزز الأمن الغذائي.

وكان معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد ‏قاضون أعلن في 5 آب الجاري أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح ‏للموسم الحالي ‏في مختلف المحافظات بلغ ‏مليونين و700 ألف طن، مشيراً إلى أن تجاوز ‏الكميات ‏المستلمة حاجة سوريا السنوية التي تصل إلى مليونين ‏و550 ألف ‏طن يعكس تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي ‏من القمح‎.