فرنسا تعلن عن إطلاق عملة استثمارية من الذهب الصافي

باريس-سانا

أعلنت مؤسّسة باريس للنقد “مونيه دو باري” التي تنتج العملات المعدنية منذ أكثر من ألف عام، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إطلاق قطعة نقدية فرنسية جديدة باسم “ماريان الذهبية”، وهي عملة استثمارية من الذهب الصافي تعرف بالسبائك النقدية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن العملة الجديدة التي تحمل على أحد وجهيها شخصية “ماريان”، رمز الجمهورية الفرنسية، وعلى الوجه الآخر خارطة فرنسا، ستكون متوافرة بأربعة أحجام، جميعها من الذهب الصافي بنقاء 999 جزءاً من الألف، وبأوزان تتراوح بين الأونصة الذهبية (31,1 غ) وعُشر الأونصة (3,11 غ).

وستقوم مؤسسة باريس للنقد بسك هذه العملات الجديدة في مقرها الذي تحتله منذ عام 1775 والواقع في قلب باريس، على ضفاف نهر السين، ويمكن لحاملي هذه العملة أن يحتفظوا بها مادياً او اختيار الصيغة الرقميّة، على أن تتولى المؤسسة في هذه الحالة الحفاظ على الذهب بشكل آمن.

وثمة عدة عملات استثمارية من الذهب عبر العالم، أشهرها “كروغيراند” الجنوب إفريقية و”مايبل ليف” الكندية.