أمريكا تتصدر الزيادة العالمية في انبعاثات الكربون عام 2025‏

لندن-سانا‏

أظهر تقرير صادر عن “معهد الطاقة” ومقره لندن، أنّ الولايات المتحدة ‏كانت ‏مسؤولة عن نحو ثلث الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية عام ‌‏2025، بعد ‏أن دفع ارتفاع أسعار الغاز شركات توليد الكهرباء إلى العودة ‏إلى استخدام ‏الفحم.‏

وجاء في التقرير الذي أعدّه المعهد بالشراكة مع “إمبر ومعهد كيرني ‏وشركة ‏المحاسبة (كيه.بي.إم.جي)”، أنّ انبعاثات الكربون العالمية من قطاع ‏الطاقة ‏ارتفعت 1.1 بالمئة إلى 35806 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، ‏وجاء ‏أكثر من ثلث هذه الزيادة من الولايات المتحدة، حيث خالفت الزيادة ‏في ‏أمريكا الشمالية الاتجاه السائد على مدى 10 سنوات والذي شهد انخفاضاً ‏في ‏الانبعاثات 0.7 بالمئة.‏

وقفز استهلاك الفحم في الولايات المتحدة 10 بالمئة العام الماضي، في ‏تراجع ‏عن التحول نحو الوقود الأنظف، ما أسهم في رفع إجمالي ‏الانبعاثات.‏

وفي أوروبا ارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة 0.5 بالمئة، في حين ‌‏زادت انبعاثات الصين 0.7 بالمئة في 2025.‏

وارتفع الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من العرض، فزاد ثلاثة بالمئة ‌‏على أساس سنوي، مدفوعاً بالسيارات الكهربائية ومراكز البيانات والذكاء ‌‏الاصطناعي.‏

وارتفع الاستهلاك العالمي للنفط 1.3 بالمئة في 2025 إلى 103 ملايين ‌‏برميل يومياً، مقارنة بزيادة 1.1 بالمئة في 2024، في حين نما الإنتاج 3.5 ‌‏بالمئة.‏

وتركز نمو الطلب على الغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ‌‏حيث تعتمد أوروبا والهند على الواردات لتغطية ما يقرب من نصف ‌‏إمداداتهما.‏

واستمر الطلب العالمي المرتبط بالطاقة في النمو، فقد ارتفع إجمالي إمدادات ‌‏الطاقة 1.7 بالمئة عن 2024، إذ أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بأكبر ‌‏حصة من هذه الزيادة، وارتفع توليد الطاقة المتجددة 9.1 بالمئة، مدفوعاً ‌‏بزيادة 30 بالمئة في الطاقة الشمسية.‏