أمريكا تتصدر الزيادة العالمية في انبعاثات الكربون عام 2025‏

لندن-سانا
أظهر تقرير صادر عن “معهد الطاقة” ومقره لندن، أنّ الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن نحو ثلث الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية عام 2025، بعد أن دفع ارتفاع أسعار الغاز شركات توليد الكهرباء إلى العودة إلى استخدام الفحم.
وجاء في التقرير الذي أعدّه المعهد بالشراكة مع “إمبر ومعهد كيرني وشركة المحاسبة (كيه.بي.إم.جي)”، أنّ انبعاثات الكربون العالمية من قطاع الطاقة ارتفعت 1.1 بالمئة إلى 35806 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وجاء أكثر من ثلث هذه الزيادة من الولايات المتحدة، حيث خالفت الزيادة في أمريكا الشمالية الاتجاه السائد على مدى 10 سنوات والذي شهد انخفاضاً في الانبعاثات 0.7 بالمئة.
وقفز استهلاك الفحم في الولايات المتحدة 10 بالمئة العام الماضي، في تراجع عن التحول نحو الوقود الأنظف، ما أسهم في رفع إجمالي الانبعاثات.
وفي أوروبا ارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة 0.5 بالمئة، في حين زادت انبعاثات الصين 0.7 بالمئة في 2025.
وارتفع الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من العرض، فزاد ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بالسيارات الكهربائية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وارتفع الاستهلاك العالمي للنفط 1.3 بالمئة في 2025 إلى 103 ملايين برميل يومياً، مقارنة بزيادة 1.1 بالمئة في 2024، في حين نما الإنتاج 3.5 بالمئة.
وتركز نمو الطلب على الغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث تعتمد أوروبا والهند على الواردات لتغطية ما يقرب من نصف إمداداتهما.
واستمر الطلب العالمي المرتبط بالطاقة في النمو، فقد ارتفع إجمالي إمدادات الطاقة 1.7 بالمئة عن 2024، إذ أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بأكبر حصة من هذه الزيادة، وارتفع توليد الطاقة المتجددة 9.1 بالمئة، مدفوعاً بزيادة 30 بالمئة في الطاقة الشمسية.