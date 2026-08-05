وزارة الزراعة ومحافظة طرطوس تعتمدان خطة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي

طرطوس-سانا



اعتمدت وزارة الزراعة ومحافظة طرطوس اليوم الأربعاء، خطة استراتيجية لتوفير التقنيات الزراعية الحديثة وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع مستوى دخل المزارعين في المحافظة.



وجاءت هذه الإجراءات خلال مباحثات وزير الزراعة باسل السويدان مع محافظ طرطوس أحمد الشامي، حيث جرى وضع آليات لتشجيع الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، والتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتنفيذ إجراءات وقائية عاجلة تحمي الغابات والثروة النباتية من الحرائق، وتحافظ على الموارد الطبيعية.

معالجة التحديات وتشجيع الاستثمار الزراعي

وأكد السويدان أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال حلول مستدامة تُسهم في تحقيق نهضة زراعية شاملة، فيما تُشكّل حماية المزارعين أولوية عبر توفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير المخابر، وإنشاء المحاجر البيطرية، وتأمين متطلبات الري الحديث والآليات الزراعية.

وشدّد على أن الوزارة تعمل لتشجيع الاستثمار الزراعي، واستيعاب فائض الحمضيات في طرطوس، وتطوير قطاع البيوت البلاستيكية والثروة السمكية.



وفيما يخض تطوير عمليات التسويق للمنتج الزراعي السوري، أوضح السويدان أن الوزارة تعمل من أجل ذلك على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وفتح أسواق عربية ودولية جديدة، ومعالجة تحديات شحن المنتجات الزراعية.

ولفت السويدان إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لتطوير عمل المصرف الزراعي وتحويله إلى بنك زراعي متخصص، كما يجري التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع زراعية، لافتاً إلى بدء إعداد دراسة لإنشاء نظام للتأمين الزراعي بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة بهذا المجال.

من جانبه، استعرض محافظ طرطوس أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وفي مقدمتها أوضاع معاصر الزيتون، وتسويق إنتاج البيوت المحمية، وحماية المنتج المحلي، وتنظيم استيراد المنتجات الزراعية خلال فترات ذروة الإنتاج، بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق استقرار الأسواق.

خطط لتطوير القطاع الزراعي

في السياق، بحث السويدان مع الأسرة الزراعية في المحافظة خطط تطوير القطاع الزراعي، وتحديات الإنتاج والتسويق التي تواجه المزارعين والعاملين فيه القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلتها بما يعزز دورها بإعداد الاستراتيجيات وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الزراعي، وإحداث شركة قابضة للاستفادة من الأصول التابعة للوزارة، دعماً للإنتاج وتعزيزاً للاكتفاء الذاتي.

وأكد السويدان أن الوزارة تعمل على ضبط جودة المدخلات الزراعية، بالتوازي مع تحديث التشريعات الناظمة لعمليات استيرادها وإدخالها، إضافةً للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديث، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتطبيقات الزراعة الذكية.

كما ناقش المجتمعون عدداً من القضايا التي طرحها المشاركون، من بينها تنظيم عمل أسواق الهال، والصعوبات التي تواجه الجمعيات الفلاحية، وتفعيل التمويل الزراعي عبر منح القروض، وإعادة تشغيل المفرخ البحري، بما يدعم تنمية قطاع الثروة السمكية.

افتتاح معرض المنتجات الريفية في مدينة بانياس

وفي سياق آخر، افتتح وزير الزراعة في قصر الثقافة بمدينة بانياس معرض منتجات المرأة الريفية بحضور مدير منطقة بانياس ومدير الزراعة في المحافظة، والذي شهد مشاركة 64 مشاركاً، قدموا مجموعة متنوعة من المنتجات والحِرف الريفية، ومنتجات نبات الاستيفيا، والمشغولات الخشبية، والمؤن المنزلية، إلى جانب العديد من الصناعات الريفية الأخرى.



ويأتي المعرض ضمن جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية، وتعزيز الإنتاج ‏المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية.