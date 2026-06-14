قسم التشريح المرضي بطرطوس يواصل دراسة العينات وتشخيص الأورام بدقة عالية

طرطوس-سانا



تتواصل عمليات التشريح المرضي في المستشفى الوطني بطرطوس ضمن قسم يُعد المرجعية الوحيدة في المحافظة، حيث يستقبل العينات الواردة من مختلف المشافي الحكومية والمراكز الصحية لدراستها، وتشخيص الأمراض والأورام بدقة عالية.



وأوضح رئيس القسم الدكتور حسام سلمان، في تصريح لـ سانا، أن العمل يشمل استقبال طيف واسع من العينات، بدءاً من الخزعات الصغيرة مثل الخزع الهضمية وخزع القولون، وصولاً إلى الاستئصالات الجراحية الكبرى كاستئصال الثدي والقولون والحنجرة والرحم، وبيّن أنه تم تشريح نحو 1859 عينة منذ بداية العام الجاري، مقابل أجور رمزية تُراعى فيها ظروف المرضى.



وأشار سلمان إلى أن العينات تمر بمراحل دقيقة تشمل التثبيت والمعالجة النسيجية، ثم إعداد المقاطع المجهرية ودراستها من قبل اختصاصيي التشريح المرضي، لإصدار تقارير تشخيصية تُعد أساساً في تحديد الخطة العلاجية المناسبة لكل مريض.



ولفت إلى وجود طموح دائم لتطوير الخدمة وتحديث التجهيزات المخبرية، بما في ذلك توفير الملونات المناعية، إضافة إلى تعزيز الدور التدريسي للأطباء المقيمين، كما أكد حرص القسم على أتمتة وأرشفة النتائج الطبية وفق أعلى معايير الدقة والسرية، حفاظاً على خصوصية المرضى وجودة العمل الطبي.



يُذكر أن التشريح المرضي يُعد تخصصاً محورياً في التشخيص القاطع للأمراض عبر فحص الأنسجة والخلايا، وله دور حاسم في تحديد طبيعة الأورام ومراحلها وتوجيه خطط العلاج.