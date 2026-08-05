رئيس غرف الصناعة السورية والسفير الجزائري بدمشق يبحثان تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والصناعي‎

دمشق-سانا‌‎

بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان مع سفير الجزائر ‏بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني، ومساعده محمد بهلول سبل تطوير ‏العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي ‏والتجاري‎.‎

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وذكر الاتحاد، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا ‏عدداً من المقترحات العملية لتفعيل التعاون، من بينها إقامة معارض ‏للصناعات الجزائرية في سوريا، ومعارض للصناعات السورية في ‏الجزائر، إلى جانب تنظيم منتديات تجمع رجال الأعمال من البلدين حيث ‏أبدت السفارة الجزائرية استعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح ‏هذه الفعاليات‎.‎

وأشار السفير الحسني إلى تطلع الجزائر إلى بناء علاقات اقتصادية مع ‏سوريا برؤية جديدة، لافتاً إلى أهمية تشكيل مجلس الأعمال السوري ‏الجزائري من الجانبين مع اقتراح تنظيم منتدى أعمال سوري جزائري ‏لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية‎.

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ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ‏سوريا والجزائر، وتوسيع الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في ‏البلدين، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار ‏والتعاون الصناعي، عبر تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال وتنظيم ‏الفعاليات الاقتصادية المشتركة‎.