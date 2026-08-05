رئيس غرف الصناعة السورية والسفير الجزائري بدمشق يبحثان تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والصناعي‎

دمشق-سانا
بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان مع سفير الجزائر بدمشق عبد القادر قاسمي الحسني، ومساعده محمد بهلول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي والتجاري.
وذكر الاتحاد، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا عدداً من المقترحات العملية لتفعيل التعاون، من بينها إقامة معارض للصناعات الجزائرية في سوريا، ومعارض للصناعات السورية في الجزائر، إلى جانب تنظيم منتديات تجمع رجال الأعمال من البلدين حيث أبدت السفارة الجزائرية استعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الفعاليات.
وأشار السفير الحسني إلى تطلع الجزائر إلى بناء علاقات اقتصادية مع سوريا برؤية جديدة، لافتاً إلى أهمية تشكيل مجلس الأعمال السوري الجزائري من الجانبين مع اقتراح تنظيم منتدى أعمال سوري جزائري لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والجزائر، وتوسيع الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي، عبر تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.