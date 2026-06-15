وزير النقل يبحث مجالات التعاون مع السعودية في قطاع النقل ‏

دمشق-سانا
بحث وزير النقل يعرب بدر مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش، آليات متابعة الملفات المشتركة مع الهيئة العامة السعودية للنقل بما يخدم تطوير منظومة النقل ودعم مشاريع البنية التحتية في سوريا.
وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الإثنين آليات الاستفادة من التجربة السعودية المتقدمة في مجال الطرق، بما يسهم في دعم خطط وزارة النقل الرامية إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في سوريا، إضافة إلى بحث مجالات التعاون ذات الأولوية والتحضير
لبرامج عمل مشتركة بين البلدين.
كما ناقش الجانبان متابعة مشروع الربط السككي بين سوريا والمملكة العربية السعودية ضمن محور إقليمي يمتد عبر الأردن وتركيا، بما يعزز التكامل بين شبكات النقل الإقليمية ويدعم حركة التبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لوزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر إلى دمشق منتصف شهر تموز المقبل.
وأكد الوزير بدر أهمية استمرار التنسيق والتواصل عبر القنوات الرسمية مع الجانب السعودي، بما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات النقل البري والسككي وتبادل الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع النقل في البلدين.
حضر اللقاء مدير التعاون الدولي في الوزارة إياد الأسعد، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى، ومدير الاتصال الحكومي حسين حاج عبد الله، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون السوري السعودي في قطاع النقل، بعد المباحثات التي أجراها الوزير بدر مع الوزير الجاسر في 14 شباط الماضي، على هامش أعمال المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول حيث تم الاتفاق على متابعة الملفات الفنية المشتركة وتفعيل آليات التعاون، ولا سيما في مجال النقل البري.