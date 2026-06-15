وزير النقل يبحث مجالات التعاون مع السعودية في قطاع النقل ‏

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث وزير النقل يعرب بدر مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى ‏المملكة العربية السعودية محسن مهباش، آليات متابعة الملفات المشتركة ‏مع الهيئة العامة السعودية للنقل بما يخدم تطوير منظومة النقل ودعم ‏مشاريع البنية التحتية في سوريا.‏

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الإثنين آليات ‏الاستفادة من التجربة السعودية المتقدمة في مجال الطرق، بما يسهم في ‏دعم خطط وزارة النقل الرامية إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في ‏سوريا، إضافة إلى بحث مجالات التعاون ذات الأولوية والتحضير ‏

لبرامج عمل مشتركة بين البلدين‎.‎

كما ناقش الجانبان متابعة مشروع الربط السككي بين سوريا والمملكة ‏العربية السعودية ضمن محور إقليمي يمتد عبر الأردن وتركيا، بما يعزز ‏التكامل بين شبكات النقل الإقليمية ويدعم حركة التبادل التجاري ‏والخدمات اللوجستية‎.‎

وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لوزير ‏النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر إلى دمشق ‏منتصف شهر تموز المقبل‎.‎

وأكد الوزير بدر أهمية استمرار التنسيق والتواصل عبر القنوات ‏الرسمية مع الجانب السعودي، بما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات ‏النقل البري والسككي وتبادل الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجاباً على ‏تطوير قطاع النقل في البلدين‎.‎

حضر اللقاء مدير التعاون الدولي في الوزارة إياد الأسعد، ومدير مكتب ‏الوزير عبد العزيز مصطفى، ومدير الاتصال الحكومي حسين حاج عبد ‏الله، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية‎.‎

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون السوري ‏السعودي في قطاع النقل، بعد المباحثات التي أجراها الوزير بدر مع ‏الوزير الجاسر في 14 شباط الماضي، على هامش أعمال المؤتمر الثاني ‏لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة ‏إسطنبول حيث تم الاتفاق على متابعة الملفات الفنية المشتركة وتفعيل ‏آليات التعاون، ‏ولا سيما في مجال النقل البري.