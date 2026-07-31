وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة

ريف دمشق-سانا
افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الجمعة فندق قرية النخيل (Palm Village Hotel) من مستوى أربع نجوم في منطقة يعفور بريف دمشق، بعد إعادة تأهيله وتحديثه، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.
وتبلغ مساحة الفندق 3500 متر مربع، حيث يوفر من 50 إلى 60 فرصة عمل، ويضم 33 جناحاً موزعة بين أجنحة جونيور ودبلوماسية ورئاسية، إلى جانب مطاعم داخلية وخارجية، وقاعات اجتماعات، ومركز أعمال، ومرافق رياضية وخدمية، بما يلبي احتياجات رجال الأعمال والعائلات والإقامات القصيرة والطويلة.
ويقدم الفندق نموذجاً حديثاً للضيافة يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والهوية السورية حيث يعتمد مفهوم الفندق الذكي (Smart Hotel) من خلال أنظمة رقمية متكاملة لإدارة مختلف العمليات والخدمات، إلى جانب حلول متطورة لإدارة الطاقة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف.
يتبع…