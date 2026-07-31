وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة

DSC01157 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة

ريف دمشق-سانا

افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم الجمعة فندق قرية النخيل (Palm ‎Village Hotel‏) من مستوى أربع نجوم في منطقة يعفور بريف دمشق، بعد إعادة ‏تأهيله وتحديثه، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، ‏بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

DSC01025 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة

وتبلغ مساحة الفندق 3500 متر مربع، حيث يوفر من 50 إلى 60 فرصة عمل، ‏ويضم 33 جناحاً موزعة بين أجنحة جونيور ودبلوماسية ورئاسية، إلى جانب ‏مطاعم داخلية وخارجية، وقاعات اجتماعات، ومركز أعمال، ومرافق رياضية ‏وخدمية، بما يلبي احتياجات رجال الأعمال والعائلات والإقامات القصيرة والطويلة.

ويقدم الفندق نموذجاً حديثاً للضيافة يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة ‏والهوية السورية حيث يعتمد مفهوم الفندق الذكي (‏Smart Hotel‏) من خلال ‏أنظمة رقمية متكاملة لإدارة مختلف العمليات والخدمات، إلى جانب حلول متطورة ‏لإدارة الطاقة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات ‏المقدمة للضيوف.

يتبع…‏

DSC01003 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة
DSC01051 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة
DSC01086 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة
DSC01100 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة
DSC01151 وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في منطقة يعفور بريف دمشق بخدمات ‏ضيافة حديثة
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