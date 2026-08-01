مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض “الجانب الأبيض” على مسرح الحمراء

2M0A6153 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء

دمشق-سانا

افتُتِحت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان سوريا المسرحي 2026 على خشبة مسرح الحمراء في دمشق بعرض مسرحية “الجانب الأبيض” من تأليف فاتن ديركي وإخراج سهيل عقلة، وذلك ضمن برنامج المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا.

وقدّم العرض، بحضور جمهور من المهتمين بالشأن المسرحي والثقافي، رؤية إنسانية تُبرز أهمية تكريس قيم المحبة وفعل الخير، والابتعاد عن الممارسات التي تُلحق الضرر بالإنسان، في معالجة تجمع بين البعدين الإنساني والاجتماعي.

وأوضح المخرج سهيل عقلة لـ سانا أن العمل يطرح مجموعة من الموضوعات المرتبطة بـ”الجانب الأبيض” داخل كل إنسان، داعياً إلى توظيف هذا الجانب في الخير، والابتعاد عن الشعوذة والسحر وكل ما ينعكس سلباً على الفرد والمجتمع.

2M0A6183 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء

وأضاف عقلة أن رسالة العرض تتمحور حول تعزيز قيمة المحبة بوصفها قيمة إنسانية جامعة، مؤكداً أهمية المسرح اليوم كـ”مرآة للواقع” وفضاء للارتقاء بالمجتمع باعتباره “أباً للفنون”.

من جهته بيّن الفنان محمد جندية أنه يجسّد شخصية “إياد”، وهو فنان تشكيلي يعيش صراعاً نفسياً واجتماعياً بعد فقدان والدته، إلى جانب الفارق الاجتماعي بينه وبين حبيبته، ما يدفعه إلى البحث عن ذاته وإثبات موهبته بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن العمل يقدّم في نهايته رسالة مفادها بأن “الذهب الحقيقي” يكمن في الأشخاص الذين يحيطون بالإنسان ويحبونه، لا في الأوهام التي قد تُبعده عن السعادة.

ويأتي العرض في إطار فعاليات مهرجان سوريا المسرحي 2026 الذي يهدف إلى الاحتفاء بالإبداع المسرحي السوري وتقديم تجارب متنوعة تعزّز حضور المسرح كفضاء للحوار والإبداع.

2M0A6228 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
2M0A6244 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
2M0A6246 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
2M0A6256 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
3X3A6227 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
3X3A6267 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
3X3A6331 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
3X3A6351 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
3X3A6370 مهرجان سوريا المسرحي 2026 ينطلق بعرض "الجانب الأبيض" على مسرح الحمراء
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