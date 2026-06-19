‏”هيونداي روتيم” توقع عقد صيانة قطارات في المغرب بقيمة 487.3 مليون دولار

سيئول-سانا‏

أعلنت شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية أنها وقعت عقداً بقيمة 748.2 مليار وون ‌‏(ما يعادل 487.3 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ أعمال صيانة لأسطول القطارات في ‏المغرب، وذلك استكمالاً لعقد سابق لتوريد قطارات إلى المملكة.‏

ووقّعت وحدة معدات الدفاع والسكك الحديدية التابعة لمجموعة هيونداي موتور الاتفاق مع ‏المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي في العاصمة الرباط، وفق ما نقلت وكالة يونهاب ‏الكورية.‏

و يشمل العقد صيانة 440 عربة قطار سيتم توريدها من قبل هيونداي روتيم، على أن ‏يُنفذ المشروع على مدى 20 عاماً عبر مشروع مشترك بين الشركة الكورية والمكتب ‏الوطني للسكك الحديدية.‏

ويأتي هذا العقد عقب حصول الشركة في شباط من العام الماضي على صفقة بقيمة ‌‏2.23 تريليون وون لتوريد قطارات كهربائية ذات طابقين إلى المغرب.‏

ومن المتوقع أن تُستخدم هذه القطارات على خطوط تربط عدداً من المدن الرئيسية، و‏خصوصاً في محيط الدار البيضاء، في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم ‏لكرة القدم 2030.‏

وترتبط المملكة المغربية وكوريا الجنوبية بعلاقات دبلوماسية وسياسية مميزة، فكان ‏المغرب أول دولة أفريقية تفتتح سفارة في سيئول في العام 1962، واقتصادياً يجري ‏الجانبان مفاوضات مكثفة لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2027. ‏