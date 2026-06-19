‏”هيونداي روتيم” توقع عقد صيانة قطارات في المغرب بقيمة 487.3 مليون دولار

سيئول-سانا
أعلنت شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية أنها وقعت عقداً بقيمة 748.2 مليار وون (ما يعادل 487.3 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ أعمال صيانة لأسطول القطارات في المغرب، وذلك استكمالاً لعقد سابق لتوريد قطارات إلى المملكة.
ووقّعت وحدة معدات الدفاع والسكك الحديدية التابعة لمجموعة هيونداي موتور الاتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي في العاصمة الرباط، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية.
و يشمل العقد صيانة 440 عربة قطار سيتم توريدها من قبل هيونداي روتيم، على أن يُنفذ المشروع على مدى 20 عاماً عبر مشروع مشترك بين الشركة الكورية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويأتي هذا العقد عقب حصول الشركة في شباط من العام الماضي على صفقة بقيمة 2.23 تريليون وون لتوريد قطارات كهربائية ذات طابقين إلى المغرب.
ومن المتوقع أن تُستخدم هذه القطارات على خطوط تربط عدداً من المدن الرئيسية، وخصوصاً في محيط الدار البيضاء، في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وترتبط المملكة المغربية وكوريا الجنوبية بعلاقات دبلوماسية وسياسية مميزة، فكان المغرب أول دولة أفريقية تفتتح سفارة في سيئول في العام 1962، واقتصادياً يجري الجانبان مفاوضات مكثفة لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2027.