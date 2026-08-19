المؤسسة السورية للتجارة تقر خطتها الاستثمارية لعام 2027

دمشق-سانا

أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة خطة المؤسسة الاستثمارية وموازنتها لعام 2027، وبحث آليات تعزيز الاستثمار وتطوير الأداء واستثمار أصول المؤسسة بالشكل الأمثل، وذلك خلال اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، وبحضور المدير العام للمؤسسة عامر قسوم.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق خلال الاجتماع، الذي عقد في مبنى المؤسسة، على عرض وبيع عدد من المواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للموردين بطريقة التقاص من المتوافر لدى المؤسسة.

وأوضح الحسن أنه في الأيام الأولى للتحرير اتخذت إجراءات استثنائية للحفاظ على منشآت المؤسسة والمواد الموجودة في الصالات وحمايتها من السرقة والتلف، رغم فقدان جزء كبير منها.

تحديد الاستثمارات الرابحة وإعداد الدراسات

ولفت إلى أهمية تحديد الاستثمارات الرابحة وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية اللازمة لتكون رافعة للمؤسسة، وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2027، ولا سيما أن المؤسسة تملك أصولاً كبيرة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية.

من جهته، أكد قسوم تسديد 115 مليار ليرة من ديون المؤسسة للقطاع الخاص، والعمل على إنهاء ملف الديون عبر تطوير الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤسسة انتقلت من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الوفر والربح عبر تنظيم استثماراتها، ولا سيما العقارات وأسطول النقل، وتشغيله في نقل الغاز والحبوب، إضافة إلى سعي المؤسسة لتأهيل وصيانة وحدات التبريد واستثمارها، لما تشكله من رافعة اقتصادية ممتازة للمؤسسة.

وتأتي الخطة الاستثمارية الجديدة للمؤسسة السورية للتجارة في إطار توجه لتفعيل أصولها وتنويع استثماراتها، بما يعزز قدرتها على تحقيق العائدات وسداد الالتزامات، ويرفع كفاءة منشآتها، ويدعم دورها في السوق المحلية من خلال استثمار إمكاناتها بالشكل الأمثل.