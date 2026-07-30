البشير: تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 إلى 400 دولار

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن الوزارة وجّهت بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار.

وأضاف البشير في تغريدة له اليوم الخميس على منصة إكس أن التخفيض يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين تشجيعاً لهم، ودعماً لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمستهلك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل اتخاذ ما من شأنه مساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني.

دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني

وفي تصريح لـ سانا كشف وزير الطاقة أن التخفيض يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي، وتشجيعاً للصناعيين، وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة، وتخفيف الأعباء عن المنشآت الإنتاجية.

وشدد البشير أن دعم الصناعة هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكاليف الطاقة ينعكس على تكلفة الإنتاج، ويمنح الصناعيين قدرة أكبر على التوسع والاستمرار.

و أضاف أنه كلما انخفضت كلفة الإنتاج، ازدادت قدرة المنتج السوري على المنافسة، واقتربنا أكثر من تحقيق استقرار في الأسواق، وهو ما ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال توفير منتجات وطنية بتكلفة أقل وجودة أعلى.

ولفت البشير إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ القرارات التي تدعم القطاعات الإنتاجية، وتوفر بيئة أكثر استقراراً للصناعة والاستثمار، انطلاقاً من دورها في الإسهام بدفع عجلة التنمية وتعزيز التعافي الاقتصادي.

