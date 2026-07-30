المؤسسة العامة للجيولوجيا بسوريا تعتمد تحديث ‌‏الدراسات واستثمار خام رمال السيليكا

دمشق-سانا‏

تعمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بسوريا على ‌‏تحديث الدراسات الجيولوجية والترويج لخام “رمال السيليكا”، بما ‌‏يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب ‌‏الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة إذ يشكل هذا الخام أحد أهم ‌‏الثروات المعدنية في البلاد.‏

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وفي تصريح لمراسل سانا أكد معاون مدير عام المؤسسة عمار ‌‏الناصر أن تحديث الدراسات الجيولوجية يهدف لتحديد الاحتياطي ‌‏من هذا الخام على امتداد الجغرافيا السورية، ولا سيما في ريف ‏دمشق ‏وحمص ودير الزور، وتصنيف جودته والترويج لها.‏

يدخل بعدة صناعات والطن بـ 15 دولاراً

وكشف الناصر أن سعر المادة الخام من “رمال السيليكا” دون ‌‏معالجة يبدأ من 15 دولاراً للطن، ويصل سعر الجاهز ‏للصناعة بعد ‏المعالجة من 65 إلى 100 دولار.‏‏ ‏

وبيّن الناصر وجود العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي ‌‏على خام السيليكا كصناعة الزجاج بمختلف أشكاله وأنواعه ‌‏‌‏(المسطح والمجوف) وصناعة مواد البناء ومواد العزل والمنتجات ‌‏المركبة بواسطة السيليكا وصناعة السيراميك والبورسلان وبعض ‌‏الصناعات الكيميائية والدهانات، والسيليكا عالية النقاوة كألواح ‌‏الطاقة والألياف الزجاجية.‏

الفرص الاستثمارية

وأشار الناصر إلى وجود العديد من العروض لاستثمار خام السيليكا ‌‏بغرض إقامة صناعات تحويلية وخاصة الميكروسيليكا، والسيليكات ‌‏النقية حيث قامت المؤسسة بدراستها وتقييمها، إلى جانب توقيع ‌‏مذكرتي تفاهم مع شركتي “وتد جولف” السعودية لإنتاج مادة ‌‏الميكروسيليكا و “سيريا سيليكون” لإنتاج السيليكا عالية النقاوة ‌‏المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية.‏

لجنة لإعادة تقييم مواقع الخام ومواصفاته ‏

‏ولفت الناصر إلى أن المؤسسة قامت بتشكيل فرق متخصصة ‌‏لتحديث البيانات الضرورية لبعض المواقع، وأخذ عينات منها ‌‏ودراستها وتحليلها في المخابر التابعة لها، وتشكيل لجنة خبراء ‌‏لإعادة تقييم الدراسات الجيولوجية السابقة، مبيناً أن التقييم يتضمن ‌‏كل البيانات والتفاصيل لمواقع السيليكا ومواصفاتها الخام ‏الفيزيائية ‏والكيميائية والمعلومات الجيولوجية عنها، والخرائط ‏والإحداثيات ‏وحجم الاحتياطي. ‏

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وبيّن الناصر وجود مشاريع استثمارية للمادة الخام تنفذها المؤسسة ‌‏في موقع القريتين بحمص، تتضمن عمليات الكشف والاستخراج ‌‏والتحضير والتحميل لتزويد معامل الزجاج والأسمنت. ‏

‏ ‏تحديات إعادة تفعيل استثمار السيليكا

وأشار الناصر إلى أن استقطاب رؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار ‌‏يعتبر من أبرز تحديات تفعيل استثمار الخام، ونقص الكوادر الفنية ‌‏المختصة، إضافة للمنافسة مع الدول المجاورة التي تملك خامات ‌‏السيليكا بمواصفات قريبة من الخام السوري، لافتاً إلى إنه يتم ‌‏التعامل مع هذه التحديات من خلال التنسيق الفعال مع كل الجهات ‌‏الحكومية لتبسيط ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحديث ‌‏التشريعات والقوانين الناظمة وعقد شراكات مع مستثمرين ‌‏خارجيين يملكون الخبرة والملاءة الفنية والمالية.‏

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ولفت الناصر الى أن حجم احتياطات خام السيليكا المكتشفة في ‌‏سوريا تقدر بعشرات ملايين الأطنان، ومن المتوقع أن يكون لها ‌‏عائد اقتصادي خلال الفترة المقبلة بتلبية جزء كبير من احتياجات ‌‏السوق المحلية.‏

كما يسهم الاحتياطي في تقليل الاستيراد من بعض المواد الأولية ‌‏المرتبطة بالسيليكا، وتحقيق إيرادات تصديرية متزايدة مع تطور ‌‏المشاريع القائمة، ودخول مشاريع جديدة حيز الإنتاج، وخلق فرص ‌‏عمل مباشرة وغير مباشرة في الاستخراج، والنقل، والمعالجة، ‌‏والصناعات التحويلية المرتبطة.‏