موسّع- غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15200 ليرة سورية للمبيع، و14900 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13000 ليرة سورية للمبيع، و12700 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4056 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
#سانا