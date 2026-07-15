موسّع- غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية‎ ‎

‎ ‎

دمشق-سانا‌‎

‎

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية بمقدار ‌‏100 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.

‎ ‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ‏بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏‌‏15200 ليرة سورية للمبيع، و14900 ليرة ‏للشراء. ‎

‎ ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13000 ليرة سورية ‏للمبيع، و12700 ‏ليرة للشراء‎.

‎ ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4056 دولاراً. ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎. ‎

‏#سانا‎ ‎