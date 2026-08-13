وزير المالية يوجّه بإنهاء ملف قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة ‏قبل نهاية آب الجاري

دمشق-سانا
اطلع وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلّفة بمعالجة القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والمشكّلة بموجب المرسوم رقم “70” لعام 2026، التي يترأسها المستشار القاضي حازم الألوسي على سير عملية التسوية، واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم، لبحث أوضاعهم ومعالجة ملفاتهم.
وأكد برنية وفقاً لما نشرته وزارة المالية على قناتها في التلغرام اليوم الخميس، أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين، داعياً إلى إنهاء الملف واستكمال وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن تم خلال الاجتماع بحث الحلول القانونية الممكنة لمعالجة أوضاع المتعثرين، بما في ذلك الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها المرسوم رقم”70″ لعام 2026 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم 70 لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ويتضمن عدة تسهيلات منها منح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات .