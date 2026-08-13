وزير المالية يوجّه بإنهاء ملف قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة ‏قبل نهاية آب الجاري

دمشق-سانا

اطلع وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلّفة بمعالجة ‏القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والمشكّلة بموجب ‏المرسوم رقم “70” لعام 2026، التي يترأسها المستشار القاضي حازم ‏الألوسي على سير عملية التسوية، واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع ‏المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم، لبحث أوضاعهم ومعالجة ملفاتهم.‏

وأكد برنية وفقاً لما نشرته وزارة المالية على قناتها في التلغرام اليوم ‏الخميس، أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن الأطر ‏الزمنية المحددة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف ‏الأعباء على المتعثرين، داعياً إلى إنهاء الملف واستكمال وإعداد النص ‏التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. ‏

وأشارت الوزارة إلى أن تم خلال الاجتماع بحث الحلول القانونية الممكنة ‏لمعالجة أوضاع المتعثرين، بما في ذلك الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها ‏المرسوم رقم”70″ لعام 2026 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم 70 لعام ‌‏2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة ‏في المصارف العامة، ويتضمن عدة تسهيلات منها منح إعفاءات من الفوائد ‏التأخيرية والعقدية والغرامات . ‏