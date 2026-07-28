التجاري السوري يمدد ساعات الدوام حتى 5 مساءً لخدمة عمليات استبدال العملة

دمشق-سانا
أعلن المصرف التجاري السوري عن تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الخامسة مساءً خلال اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، وذلك حرصاً على تسهيل إجراءات استبدال العملة القديمة.
وأوضح المصرف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن قرار تمديد الدوام الرسمي جاء استجابةً للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع، وبهدف تسريع إنجاز عملية التبديل للمواطنين.
وأكد المصرف استمرار العمل يوم السبت القادم بالتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي، لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية سير العمل.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أول أمس، انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، موضحاً أنه اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.