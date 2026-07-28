التجاري السوري يمدد ساعات الدوام حتى 5 مساءً لخدمة عمليات استبدال العملة

دمشق-سانا‏

أعلن المصرف التجاري السوري عن تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة ‏الخامسة مساءً خلال اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، وذلك حرصاً على تسهيل ‏إجراءات استبدال العملة القديمة‎.‎

وأوضح المصرف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن قرار تمديد الدوام ‏الرسمي جاء استجابةً للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع، وبهدف تسريع ‏إنجاز عملية التبديل للمواطنين‎.‎

وأكد المصرف استمرار العمل يوم السبت القادم بالتنسيق مع فروع مصرف سوريا ‏المركزي، لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية سير ‏العمل‎.‎

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أول أمس، انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق ‏النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في ‏عملية الاستبدال، موضحاً أنه اعتباراً من الـ 31 من تموز ‌‏2026 تفقد الأوراق ‏النقدية القديمة قوتها الإبرائية، ‏وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‌‏معاملات مالية‎.‎