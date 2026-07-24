مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية

‏ ‏دمشق-سانا‏

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بحث رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خالد الخضر مع رئيس فريق ‏بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ليبور خلاد، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم ‏الصادرات السورية، بما يسهم في توسيع نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية.‏

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الجمعة، وشارك فيه ممثلو اللجنة الوطنية ‏لنظام (‏REX‏) أو نظام المصدر المسجل، رؤية الهيئة للفترة 2026-2030، والهادفة ‏إلى تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، إلى جانب مناقشة ‏أبرز التحديات التي تواجه تنمية الصادرات السورية.



وركز اللقاء على أهمية تفعيل نظام (‏REX‏)، بما يتيح للمصدرين الاستفادة من ‏الإعفاءات الجمركية ضمن نظام الأفضليات المعمم (‏GSP‏)، ويسهم في تبسيط ‏الإجراءات، وخفض تكاليف التصدير لدعم الصادرات السورية.‏

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ويعد (REX – نظام المصدر المسجل)، المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي لإثبات المنشأ التفضيلي للسلع المصدرة، ويعتمد على مبدأ التصديق الذاتي، بما يغني عن إصدار شهادات منشأ من السلطات الجمركية لكل شحنة.