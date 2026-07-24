مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خالد الخضر مع رئيس فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ليبور خلاد، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الصادرات السورية، بما يسهم في توسيع نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية.
وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الجمعة، وشارك فيه ممثلو اللجنة الوطنية لنظام (REX) أو نظام المصدر المسجل، رؤية الهيئة للفترة 2026-2030، والهادفة إلى تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنمية الصادرات السورية.
وركز اللقاء على أهمية تفعيل نظام (REX)، بما يتيح للمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية ضمن نظام الأفضليات المعمم (GSP)، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكاليف التصدير لدعم الصادرات السورية.
ويعد (REX – نظام المصدر المسجل)، المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي لإثبات المنشأ التفضيلي للسلع المصدرة، ويعتمد على مبدأ التصديق الذاتي، بما يغني عن إصدار شهادات منشأ من السلطات الجمركية لكل شحنة.