مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية

143A9819 مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية

‏ ‏دمشق-سانا‏
‏ ‏
بحث رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خالد الخضر مع رئيس فريق ‏بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ليبور خلاد، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم ‏الصادرات السورية، بما يسهم في توسيع نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية.‏

143A9813 1 مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الجمعة، وشارك فيه ممثلو اللجنة الوطنية ‏لنظام (‏REX‏) أو نظام المصدر المسجل، رؤية الهيئة للفترة 2026-2030، والهادفة ‏إلى تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، إلى جانب مناقشة ‏أبرز التحديات التي تواجه تنمية الصادرات السورية.

وركز اللقاء على أهمية تفعيل نظام (‏REX‏)، بما يتيح للمصدرين الاستفادة من ‏الإعفاءات الجمركية ضمن نظام الأفضليات المعمم (‏GSP‏)، ويسهم في تبسيط ‏الإجراءات، وخفض تكاليف التصدير لدعم الصادرات السورية.‏
‏ ‏
ويعد (REX – نظام المصدر المسجل)، المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي لإثبات المنشأ التفضيلي للسلع المصدرة، ويعتمد على مبدأ التصديق الذاتي، بما يغني عن إصدار شهادات منشأ من السلطات الجمركية لكل شحنة.

143A9809 scaled مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية
143A9825 scaled مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية
143A9843 scaled مباحثات بدمشق لدعم الصادرات السورية وتوسيع فرص وصولها للأسواق الأوروبية
نقل أكثر من 24 مليون طن من البضائع داخلياً وخارجياً ‏في النصف الأول من 2026‏
التجارة الخارجية الإماراتية: السوق السورية تمثل سوقاً كبيرة والتعاون معها يسير بصورة جيدة
التأمينات الاجتماعية تنهي إجراءات تحويل معاشات تموز التقاعدية مع الزيادة وفق المرسوم 135
محافظ حمص يضع حجر الأساس لمشروع (مول السلام) بحي الإنشاءات بشراكة بين القطاعين العام والخاص
زراعة الحسكة تسجّل إنتاجاً استثنائياً من الشعير البعل هو الأعلى منذ عقود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك