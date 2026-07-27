شركات محلية: المعرض الدولي للزراعة والغذاء ‏والصناعة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتصدير

دمشق-سانا

‎أكد ممثلو شركات سورية مشاركة في المعرض ‏والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، ‏أهمية الحدث في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار ‏والتصدير، وتعزيز التواصل مع الشركات الإقليمية ‏والدولية، بما يدعم حضور المنتج السوري في الأسواق ‏الخارجية ويواكب مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي ‏تشهدها البلاد‎.

وأوضح مدير شركة محلية مشاركة في المعرض حسام ‏مكي لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه المشاركة تأتي بهدف ‏إبراز جودة الصناعة السورية، وتعزيز التعاون مع ‏الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يمثل ‏مختلف قطاعات الصناعات الغذائية، من المنتجات ‏الزراعية والغذائية إلى التعبئة والتغليف والطباعة‎.‎

وأشار مكي إلى أن المعرض يوفر فرصة لعقد اجتماعات ‏مع شركاء وعملاء محتملين، في ظل تنامي الاهتمام ‏بالسوق السورية، مؤكداً أن التحولات الاقتصادية الحالية ‏تتيح فرصاً كبيرة لبناء شراكات استثمارية وتطوير ‏الصناعات التكاملية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع ‏فرص التصدير، وقدرة الصناعة السورية على المنافسة ‏محلياً وإقليمياً ودولياً‎.‎

توسيع الانتشار والاستفادة من الأسواق الجديدة

بدوره، بين مدير عام شركة محلية مشاركة مهند زكور، ‏أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى توسيع ‏انتشارها داخل المحافظات السورية، وتعزيز التعاون مع ‏شركات خارجية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاطلاع ‏على أحدث التطورات في قطاع الصناعات الغذائية‎.‎

وأوضح زكور أن الإقبال الذي شهده المعرض منذ ‏ساعاته الأولى يعكس اهتماماً متزايداً بالسوق السورية، ‏مبيناً أن ذلك يفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة، ‏وزيادة فرص تصدير المنتجات الوطنية، إلى جانب ‏تطوير المنتجات المحلية، بما يواكب متطلبات الأسواق ‏العالمية‎.‎

المنتج السوري نحو الأسواق الدولية

من جانبه، أوضح مدير المبيعات في شركة محلية ‏مشاركة مصطفى حميدة، أن الشركة تنظر إلى المعرض ‏بوصفه منصة للانفتاح على الأسواق الدولية والتعريف ‏بمنتجاتها، بما يعزز حضور المنتج السوري في الخارج‎.‎

وأكد حميدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم خطط ‏التوسع والاستثمار، لافتاً إلى أن السوق السورية تمتلك ‏فرصاً واعدة للنمو، الأمر الذي يشجع الشركات على ‏زيادة استثماراتها، وتوسيع أعمالها خلال المرحلة المقبلة‎.‎

ويذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، انطلقت يوم أمس ‏الأحد على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، ‏بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة‎.‎