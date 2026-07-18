غرام الذهب يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم السبت بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أول أمس الخميس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14950 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14650 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12800 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12500 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4018 دولاراً.
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.