غرام الذهب يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم ‏السبت بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي ‏سجله أول أمس الخميس‎.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏14950 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و14650 ليرة ‏للشراء‎.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12800 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و12500 ‏ليرة للشراء‎.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4018 دولاراً‎.

وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم ‏وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات ‏الصاغة في المحافظات‎.