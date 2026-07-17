مباحثات سورية – لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي

‏دمشق-سانا

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد أمس الخميس في مبنى وزارة السياحة بدمشق، فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية، وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم، وتسهيل حركة الزوار، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.





وفي ختام اللقاء وجّه وزير السياحة دعوة إلى القطاعين العام والخاص في لبنان للمشاركة في “ملتقى السفر السوري 2026″، مؤكداً أهمية توسيع الشراكات السياحية والاستثمارية، بينما شدد الجانب اللبناني على ضرورة ترجمة نتائج الاجتماع إلى خطوات تنفيذية تعزز التعاون المشترك.

وقال الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا “إن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية متكاملة تؤهلهما لبناء مسارات سياحية مشتركة قادرة على المنافسة”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى تنفيذ مشاريع عملية تعزز الحركة السياحية، وتوفر فرصاً أوسع أمام المستثمرين في البلدين.



‏وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث في دمشق أول أمس الأربعاء مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.