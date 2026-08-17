دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لتأمين المستهلكات الطبية لصالح مشفى البيروني بدمشق

مناقصة بيروني دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لتأمين المستهلكات الطبية لصالح مشفى البيروني بدمشق

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تأمين المستهلكات الطبية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى البيروني الجامعي بدمشق بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:081-ع-2026، تاريخ الإعلان: 17-آب-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

تُقدم مجزأة وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد .

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال 10 أيام لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

سنة ميلادية كاملة وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/90/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حسب الملف المرفق بدفاتر الشروط.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (081 – ع – 2026) وتاريخها (17 -آب- 2026م).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير. علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في (30-آب-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 08 17 13 03 30 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لتأمين المستهلكات الطبية لصالح مشفى البيروني بدمشق
نافذة ثقافية على فن العمارة الإسلامية في دمشق بثقافي العدوي
وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم إلى منح دراسية في البرازيل
حالات احتكار لأسطوانات الغاز المنزلي بدمشق وريفها وإجراءات حكومية للحد منها
الثروة السمكية تطالب بتطبيق إجراءات صارمة لحماية الثروة السمكية في سوريا
وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك