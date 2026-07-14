وزير الزراعة السوري يبحث مع نظيره السوداني تعزيز ‏التعاون الزراعي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وزير الزراعة ‏والري السوداني عصمت قرشي عبد الله، والوفد المرافق له، في ‏دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين سوريا ‏والسودان، وتبادل الخبرات والمنتجات الزراعية، وتفعيل ‏الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين‎.‎

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء متانة العلاقات السورية ‏السودانية، وضرورة تطوير التعاون الزراعي بين البلدين عبر ‏تحديث الاتفاقيات الموقعة، وإعداد برامج تنفيذية ضمن أطر ‏زمنية محددة، بعد تشكيل فرق فنية مشتركة، مشيراً إلى انفتاح ‏سوريا على الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة في ‏مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعزيز ‏التكامل الزراعي العربي‎.‎

ولفت الوزير السويدان إلى أهمية الدور الذي يضطلع به مركز ‌‏”أكساد” في دعم التعاون العلمي والفني بين الدول العربية، معلناً ‏استعداد سوريا لتزويد السودان ببذار القمح المحسنة، لما تتمتع به ‏من إنتاجية عالية‎.‎

من جانبه، استعرض وزير الزراعة والري السوداني إمكانات ‏القطاع الزراعي في بلاده، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع ‏سوريا والاستفادة من خبراتها في مجالات البحوث الزراعية ‏والتصنيع الغذائي، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار، وتنفيذ ‏برامج ومشروعات مشتركة‎.‎

بدوره، أكد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة ‏والأراضي القاحلة (أكساد) نصر الدين العبيد، أن زيارة الوفد ‏السوداني تشكل محطة مهمة لتطوير التعاون بين البلدين، مشيراً ‏إلى استعداد المركز لتسخير خبراته وإمكاناته لدعم البرامج ‏المشتركة، ولا سيما في مجالات الزراعة الحافظة، والثروة ‏الحيوانية، وبناء القدرات، والتحسين الوراثي‎.‎

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في دمشق ‏خالد محمد علي، ومعاونا وزير الزراعة أيهم عبد القادر، وتمام ‏الحمود، وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة‎.‎

وتأتي المباحثات في إطار تعزيز التعاون الزراعي السوري ‏السوداني، وتفعيل مجالات العمل المشترك، بما يخدم المصالح ‏المتبادلة للبلدين‎.‎