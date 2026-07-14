وزير الزراعة السوري يبحث مع نظيره السوداني تعزيز ‏التعاون الزراعي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي عبد الله، والوفد المرافق له، في دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين سوريا والسودان، وتبادل الخبرات والمنتجات الزراعية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء متانة العلاقات السورية السودانية، وضرورة تطوير التعاون الزراعي بين البلدين عبر تحديث الاتفاقيات الموقعة، وإعداد برامج تنفيذية ضمن أطر زمنية محددة، بعد تشكيل فرق فنية مشتركة، مشيراً إلى انفتاح سوريا على الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعزيز التكامل الزراعي العربي.
ولفت الوزير السويدان إلى أهمية الدور الذي يضطلع به مركز ”أكساد” في دعم التعاون العلمي والفني بين الدول العربية، معلناً استعداد سوريا لتزويد السودان ببذار القمح المحسنة، لما تتمتع به من إنتاجية عالية.
من جانبه، استعرض وزير الزراعة والري السوداني إمكانات القطاع الزراعي في بلاده، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع سوريا والاستفادة من خبراتها في مجالات البحوث الزراعية والتصنيع الغذائي، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.
بدوره، أكد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) نصر الدين العبيد، أن زيارة الوفد السوداني تشكل محطة مهمة لتطوير التعاون بين البلدين، مشيراً إلى استعداد المركز لتسخير خبراته وإمكاناته لدعم البرامج المشتركة، ولا سيما في مجالات الزراعة الحافظة، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات، والتحسين الوراثي.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في دمشق خالد محمد علي، ومعاونا وزير الزراعة أيهم عبد القادر، وتمام الحمود، وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.
وتأتي المباحثات في إطار تعزيز التعاون الزراعي السوري السوداني، وتفعيل مجالات العمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.