نقيب المهندسين: تعميم هيئة الاستثمار ينظم قطاع التطوير العقاري ويحمي حقوق المكتتبين‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

أكد نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي أن التعميم رقم /283/، الصادر عن هيئة الاستثمار في الأول من الشهر ‏الجاري، يهدف إلى ضبط الممارسات المخالفة للإطار القانوني الناظم لقطاع التطوير والاستثمار العقاري، ولا سيما إطلاق ‏المشاريع والإعلان عنها من دون الالتزام بأحكام قانون الاستثمار وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.‏

وأوضح حاج علي، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن التعميم عزز حماية حقوق المكتتبين في هذه المشاريع، من ‏خلال التأكيد على الالتزام بأحكام حساب الضمان، الذي تُودع فيه جميع الأقساط والدفعات المسددة في حساب خاص يُفتح ‏لهذه الغاية، بما يكفل سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق.‏

الدور الاستشاري والفني لنقابة المهندسين

وأشار إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري تقوم على منظومة متكاملة من العلاقات بين المطور العقاري والجهة ‏المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار، ما يعزز أهمية الدور الاستشاري والفني لنقابة المهندسين، في ضوء ما تمتلكه من ‏كوادر وخبرات هندسية متخصصة قادرة على الإسهام في دعم هذا القطاع.‏

وبيّن حاج علي أن النقابة مستعدة للمشاركة في إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية لمناطق التطوير والاستثمار ‏العقاري، بما يدعم تنفيذ الخطط الإسكانية والاقتصادية للدولة، ويسهم في توفير المساكن وتلبية احتياجات السوق.‏

ولفت إلى أن النقابة ستشرف أيضاً على عمل المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بإعداد المخططات التنظيمية ومخططات ‏مناطق التطوير والاستثمار العقاري، بما يضمن تنفيذها وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.‌‎

وكانت هيئة الاستثمار السورية أكدت، بموجب التعميم رقم /283/، أنها الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التطوير ‏والاستثمار العقاري، ودعت جميع الجهات إلى عدم إطلاق أي مشروع تحت هذا المسمى، أو الإعلان عن بيع وحدات على ‏الخارطة، أو فتح حسابات ضمان، قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص والموافقات الأصولية.‏