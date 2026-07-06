سوريا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي ودعم الأمن الغذائي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان والوفد المرافق، آفاق تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون المقترحة مع معهد “سيام باري” الإيطالي، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الوزير السويدان متانة العلاقات مع الجانب الإيطالي، وأهمية توسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الاجتماع الذي جمعه بإدارة معهد “سيام باري” الإيطالي، على هامش أعمال أسبوع المياه السعودي، حيث جرى الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب.

وأوضح السويدان أن المبنى المخصص للمخبر أصبح جاهزاً، وسيتم تزويده بالمعدات الفنية اللازمة وفق الاتفاق، مبيناً أن المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الزيتون، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وإنتاجية وتصديرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات اللازمة لعودة سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون، بما يعزز حضورها في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى انفتاحها على مختلف المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى التنسيق المستمر مع البنك الدولي في إطار مشروع STAR المتوقع إطلاقه مطلع عام 2027، والتعاون القائم في مجال تأهيل مخابر الصحة الحيوانية، وتطوير المركز الوطني للسياسات الزراعية.